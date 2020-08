Bijzonder maar waar: leukemiepatiënten hebben baat bij poepdonaties

Wetenschappers van het Amsterdam UMC hebben iets bijzonders ontdekt. Ze werken aan een manier om patiënten met acute leukemie te genezen door poepdonaties van gezonde mensen te gebruiken. Zo’n poeptransplantatie kan een afstotingsreactie op beenmerg tegengaan.

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn erg hoopvol. Het AMC schrijft over deze poeptransplantaties op hun website.

15 leukemiepatiënten kregen al poep van een ander, waarvan 10 hier daadwerkelijk baad bij hadden. Dit geeft de wetenschappers voldoende aanleiding om dit verder te onderzoeken.

Doneren

Poep van gezonde mensen gebruiken om zieke mensen te genezen is niet iets nieuws. In Leiden is de Nederlandse Donor Feces Bank gevestigd. Hier kunnen gezonde mensen al hun ontlasting doneren. Dit wordt tot nu toe vooral gebruikt voor mensen met darmproblemen.

Poepdonatie bij leukemie

Leukemiepatiënten krijgen een poeptransplantatie om een reactie van het lichaam tegen te gaan. Dokters geven leukemiepatiënten daarom vaak beenmerg van een gezonde donor om de ziekte te bestrijden. Maar deze behandeling kan alleen misgaan doordat het lichaam het beenmerg afstoot. De poepdonatie kan deze reactie bestrijden, waardoor het wel succesvol verloopt en goed resultaat geeft.

Hoe werkt een poeptransplantatie?

Een poeptransplantatie is een behandeling waarbij een waterige oplossing van de ontlasting van een gezonde persoon via een slangetje door de neus, slokdarm en maag wordt ingebracht. Dit eindigt vervolgens in de darmen van de patiënt, waardoor de bacteriesamenstelling in de darmen van de patiënt wordt veranderd.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock