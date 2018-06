Libelle Challenge: ik deed een 3-daagse detox sapkuur en dít was het resultaat

Er zijn talloze manieren om je lichaam te ontgiften. Een detox sapkuur is er daar eentje van, een bijzonder populaire methode, die je bovendien lekker thuis kan doen. Daarom ging ik de challenge aan, en volgde een detox sapkuur van sap.je

Nu hoor ik je denken: wáárom zou je überhaupt sapvasten? Een sapkuur zou je lichaam helpen zichzelf te reinigen en ontgiften, voor meer energie zorgen en goed voor je huid en haar zijn. Dat wilde ik dus wel eens testen!

Waarom?

3 dagen niet eten, dat is natuurlijk helemaal niks voor iemand die heel de dag door aan niets anders dan eten kan denken. Toch vroeg ik me al een hele tijd af hoe het zou zijn om te detoxen en wat het met me zou doen. Laat het duidelijk zijn dat ik deze challenge niet ben aangegaan om af te vallen, maar omdat ik me de laatste tijd erg moe en energieloos voel. Dus ik dacht: waarom probeer ik het niet gewoon?

Sap.je

Omdat ik zo benieuwd was hoe een sapkuur bij mij zou uitpakken heb ik sap.je benaderd. Zij hebben mij alles duidelijk uitgelegd over de voorbereiding van de kuur, alles tijdens en na de sapkuur én wat er allemaal bij komt kijken. En stuurden de kuur vervolgens naar me op. Het leek een hoop gedoe, maar het mooie is: er wordt een kant en klaar sapkuur pakket bij je thuis afgeleverd, je hoeft nergens aan te denken, maar volgt gewoon het meegeleverde stappenplan.

De sapkuur

Sap.je biedt verschillende programma’s aan waaronder een 3-daagse sapkuur. Drie dagen met alleen juices en zonder vast voedsel, dat zou nog wel moeten lukken! Ik koos ook voor een 3 daagse sapkuur, omdat dit werd aangeraden als je nog nooit eerder zoiets had gedaan. En ik moet zeggen, drie dagen was achteraf gezien ook méér dan genoeg.

Het proces

3 dagen voor de sapkuur begon, lette ik al op mijn voedsel. Ik at en dronk weinig suikers en at géén vlees. Ik at veel groenten en fruit en ging dus lichter eten om mijn lichaam te laten wennen aan minder vast voedsel. De sapjes werden op een woensdagavond geleverd, wat overigens perfect was, ik kon precies aangeven wanneer en hoe laat ik ze geleverd wilden hebben. Ik kreeg een sms’je dat de sapjes onderweg waren, en een half uur later had ik ze in huis. Gelukkig zat er bij de zware doos met bevroren sapjes een stappenplan, waar ik precies vanaf kon lezen welk sapje ik wanneer moest drinken. Van energy tot detox, en van pompoensoep tot fresh: alle smaken kwamen voorbij. Ik zocht uit hoe veel ik er de volgende dag moest drinken, en deze zette ik in de koelkast. De rest ging in de vriezer, want de sapjes zijn maar een beperkte tijd houdbaar.

Dag 1

De eerste dag ging me redelijk goed af, ik ging onverwachts naar de dierentuin, wat natuurlijk de ultieme test is qua snoepen en tussendoortjes. Terwijl iedereen aan de hamburgers met friet zat, zat ik aan mijn ‘Recharge’ sapje. Ik moet toegeven dat ik die dag naast alle sapjes, ook wat fruit en salade heb gegeten. De smaak van sommige sapjes waren nogal wennen, vooral de detoxsap was heftig van smaak. Hier zat o.a. bleekselderij, groene kool en snijbiet in. Volgens het stappenplan dronk ik elke avond voordat ik naar bed ging een kopje verse kamille thee, deze zit ook in het pakket.