Libelle Leest: deze 5 boeken zijn heerlijk voor de lente

De dagen worden weer langer en het zonnetje gaat steeds vaker schijnen. Maar het kan natuurlijk nog wel een beetje fris zijn. Dan is het heerlijk om voor het raam de zonnestralen op te vangen met een goed boek. Deze boeken zijn perfect om in de lente te lezen.

Advertentie

‘Zon’ van Lucinda Riley

Het nieuwste boek in de Zeven zussen-reeks van Lucinda Riley, Zon, mag zeker niet ontbreken in deze lijst. Electra is schatrijk, wereldberoemd en ook nog eens bloedmooi. Maar helaas schuilt erachter dit perfecte plaatje een kwetsbare jonge vrouw die de oplossing van haar problemen zoekt in drugs en drank. Electra heeft als enige geen behoefte om te weten waar haar roots liggen. Totdat ze een bijzondere brief ontvangt die haar naar de uitgestrekte vlaktes van Kenia brengt.

Nog niets van de Zeven zussen gelezen, maar lijkt het je wel wat? Begin dan met het eerste deel.

‘Bloemblad aan zee’ van Isabel Allende

Victor Dalmau wordt samen met zijn vriendin Roser Burgue aan het einde van de Spaanse Burgeroorlog gedwongen om Barcelona te verlaten. Ze stappen aan boord van de Winnepeg met nog zo’n 2.000 andere Spaanse vluchtelingen. Het schip wordt gecharterd door de Chileense consul Pablo Neruda op weg naar Chili en daar worden ze – tot hun grote verrassing – ontvangen als helden. Ze starten een nieuw leven, maar in 1973 gebeurt er iets verschrikkelijks. Er breekt een dictatuur uit en ze moeten weer huis en haard verlaten.

Victor Dalmau is gebaseerd op de vluchteling Victor Prey, een goede vriend van de schrijfster. Hij vertelde haar over zijn ervaringen. Zijn verhaal droeg ze 40 jaar mee en ze besloot, nu het vluchtelingenthema weer op tafel ligt, Bloemblad aan zee te schrijven.

‘Als we elkaar terugzien’ van Kirstin Harmel

Emily denkt dat ze alles kwijt is geraakt: haar grote jeugdliefde, baan en familie. Maar dan ontvangt ze een mysterieus schilderij van een geheime afzender. Op het portret staat een vrouw die ze meteen herkent als haar onlangs overleden oma, maar dan in haar jongere jaren. Er zit een briefje bij: “Hij is altijd van haar blijven houden.” Emily gaat op onderzoek uit en komt heftige gebeurtenissen op het spoor die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, haar eigen levensverhaal en de relatie met haar vader.

Dit boek is voor de liefhebbers van De bakkersdochter en Het familieportret. Naast Als we elkaar terugzien schreef Kirstin Harmel meer boeken met een link naar de Tweede Wereldoorlog: Jij kan mij helpen, Zolang de sterren aan de hemel staan en haar nieuwste Een dichtbij verleden. Als we elkaar terugzien kun je ook lezen als tijdschrift met Libelle Bookazine. Zo kun je het gemakkelijk overal mee naartoe nemen.

Als we elkaar terugzien - Kirstin Harmel €3,35 Koop hem hier

‘Confettiregen’ van Splinter Chabot

De zoon van Bart Chabot is inmiddels geen onbekende meer in de boekenwereld, na zijn debuut Confettiregen. In dit boek groeit Wobie op in een veilige en warme omgeving, maar op school komt hij erachter dat zijn enthousiasme gekooid moet worden, dat sommige kleren alleen voor meisjes zijn en dat verliefdheid ingewikkelder is dan het tekenen van een hartje. Het verhaal neemt je mee langs 3 belangrijke ontmoetingen in zijn jeugd, en Wobie komt steeds meer over zichzelf te weten. Langzaam maar zeker ontdekt hij dat hij anders is dan zijn broers. Anders dan wie hij dacht en wilde zijn.

‘Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween’ van Franco Faggiani

Niet voor niets werd dit boek begin dit jaar verkozen tot boek van de maand bij De wereld draait door. Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Shizo is een uitzonderlijk hardlooptalent en na jaren van intensieve training gaat hij meedoen aan de Zweedse Olympische spelen van 1912. Maar tijdens de wedstrijd bezwijkt hij en loopt de marathon niet uit. Hij schaamt zich en trekt zich terug in de bergen. Jaren later ontdekt een Zweedse journalist zijn verhaal en onthult wat er tijdens de marathon gebeurd is en waar Shizo al die jaren was.

Meer boeken voor de lente

Dit is slechts een kleine selectie van boeken die je kunt lezen. Ben je misschien een enorme thrillerfan? Lees dan Suzanne Vermeer’s Lentevuur of zoek juist de kou op in Bevroren vlammen van Jens Hendrik Jensen. Wil je een horror van Nederlandse bodem? Lees dan Echo van Thomas Olde Heuvelt, een superspannend boek dat volgend jaar ook in Amerika uitkomt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock