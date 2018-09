Libelle Legt Uit: kun je méér aankomen dan iets weegt?

Tijdens het eten van het zoveelste koekje zal je het jezelf vast en zeker al eens afgevraagd hebben: is het mogelijk om méér aan te komen dan het koekje zelf?

“Het is mogelijk”, legt Dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum uit. Al verschilt dit wel per persoon. “Uit onderzoek blijkt dat de ene persoon veel meer aankomt dan een ander, zelfs als ze beiden evenveel te veel eten.”

Opslaan van het voedsel

“Meestal eet je een mengsel van eiwitten, koolhydraten en vetten in een maaltijd of zelfs een product, maar in je lichaam worden die stoffen op verschillende plekken opgeslagen”, gaat Postma verder. “Vetweefsel bestaat voornamelijk uit vet, maar in een kilogram vetweefsel zit ook vocht en ook wel een beetje eiwit. Koolhydraten slaan we op als glycogeen in onze spieren en lever en vooral in de spieren zit er rondom de glycogeen ook water opgeslagen.”

Mogelijk

Goed, een ingewikkeld verhaal. Maar is het nu mogelijk om meer kilogram aan te komen dan het product zelf? “Als je iets eet dat weinig water bevat, ja”, meent Astrid.”Want dat plas je weer uit. En als dat product zo goed als helemaal in je lichaam wordt opgeslagen – en niet verbrand. Dan kan het er inderdaad voor zorgen dat je lichaamsgewicht meer stijgt dan alleen het gewicht van het product dat je gegeten hebt”, aldus Astrid.

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Beeld: iStock