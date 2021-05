Koning Willem-Alexander toonde al eerder zijn betrokkenheid richting het Songfestival. In april verraste hij de organisatie met een onaangekondigd bezoek. Hij liet zich rondleiden door Ahoy en bekeek, inclusief bouwhelm en mondkap, hoe de opbouw eraan toe ging.

Dinsdagavond is het dan eindelijk zover: de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vindt plaats in ons eigen Rotterdam. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager zullen het spektakel presenteren. Zij onthulden maandag al hun eerste Songfestival-looks. Naar schatting zullen er dinsdagavond zo’n 200 miljoen mensen kijken naar de live-uitzending. Donderdagavond vindt de tweede halve finale plaats en zaterdagavond is de spannende finale, waar ook onze Jeangu Macrooy aan meedoet.

”Good luck to everyone taking part in the Eurovision Song Contest. We hope you have a wonderful time. Incredible work has been done by all those involved in organising the event. We already have one winner and that’s Rotterdam!” – WA and Máxima pic.twitter.com/cCbpsWC8rE

