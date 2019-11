Libelle Legt Uit: waarom krijg je de hik na het drinken van alcohol?

Nu de feestdagen eraan komen, is de kans groot dat je regelmatig een borreltje gaat drinken met collega’s, familie of vrienden. Maar krijg je vaak de hik als je alcohol hebt genuttigd en vraag jij je af hoe dat eigenlijk komt? Libelle legt je haarfijn uit hoe de vork in de steel zit – én hoe je het kunt voorkomen.

Proost. Op zorgeloze en hik-vrije feestdagen én nieuw jaar.

Reflux

Terwijl de combinatie van de hik en alcohol vaak wordt gelinkt aan dronkenschap, hoef je helemaal niet beschonken te zijn om hier last van te krijgen. Want ook door het drinken van slechts één subtiel glaasje wijn, kun je al kampen met die gevreesde hik. Dit heeft alles te maken met het zogenaamde ‘reflux’, wat gestimuleerd wordt door alcohol.

Maagzuur

Reflux is het proces waarbij maagzuur naar boven komt in de slokdarm, en daar irritatie veroorzaakt. En wanneer de nervus vagus, de zenuw die door de borst-en buikholte loopt, ook nog eens geïrriteerd raakt, brengt dit die nare hik teweeg. Dit kan soms wel aanhouden voor een langere periode, maar de hik gaat – als het goed is – altijd vanzelf weer weg.

Koolzuur

Toch hoeven wijnliefhebbers zich minder snel zorgen te maken dan bierdrinkers. Want koolzuurhoudende drankjes zoals bier, champagne of mixdrankjes met frisdrank, zorgen sneller voor de hik dan een goed glas wijn. Dus áls je snel last hebt van hikken, is het aan te raden om het bij wijn te houden tijdens de feestdagen.

Bron: GoedGevoel. Beeld: iStock