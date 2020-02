Libelle Legt Uit: waarom kom ik na een dieet altijd weer aan?

Het fenomeen is je vást niet onbekend. Je hebt heel hard je best gedaan om een paar kilo kwijt te raken door een periode een streng dieet te volgen. Maar zodra je stopt met het naleven van de strikte voedingsregels, vlíegen de kilo’s er weer aan. Hoe kan dit toch?

Libelle ging op onderzoek uit en zet de grootste oorzaken voor je op een rij.

Te weinig calorieën

Bij sommige diëten wordt aangeraden om maar een bepaald aantal calorieën per dag te eten. Sommige adviezen luiden zelfs dat je dagelijks niet meer dan 1200 calorieën naar binnen mag werken. In eerste instantie zal dit direct zichtbaar resultaat geven, maar dit is echter van korte duur. Want ga je na het dieet normaal eten? Dan zal je lichaam sneller vet opslaan, waardoor de verloren kilo’s er zó weer aanzitten.

Vertraagde stofwisseling

Onderzoek van professor David Ludwig van het New Balance Foundation Obesity Prevention Center toont aan dat je stofwisseling zich tijdens een dieet aanpast. “Terwijl de kandidaten aan het begin van het programma een normaal metabolisme hadden, was hun stofwisseling aan het einde van show aanzienlijk trager geworden”, verklaart de professor. “Bovendien bleef de stofwisseling ook daarna, toen de kandidaten opnieuw een normaal eetpatroon aannamen, trager werken dan voorheen.”

Hormonen

Ook zou een veranderde hormoonhuishouding een rol kunnen spelen. Het honger controlerende hormoon Leptine blijkt door diëten aanzienlijk minder te worden, waardoor men na het volgen van een dieet sneller honger krijgt. “De enige manier om verloren gewicht eraf te houden, is dan ook door voortdurend honger te lijden”, legt David Ludwig uit.

Gewoon gezond

En daar wordt natuurlijk niemand gelukkig van. Een beter idee is dan ook om gewoon gezond en gevarieerd te eten en jezelf af en toe gewoon wat lekkers te gunnen. Want dat is het beste vol te houden op de lange termijn. Wil je toch een dieet gaan volgen? Doe dan je voordeel met de onderstaande dieettip van dokter Rutger.

Bron: Gezonderleven. Welingelichte kringen. Beeld: iStock