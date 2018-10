Libelle Legt Uit: is de nieuwe dieettrend 'carb-cycling' effectief?

‘Carb-cycling’ is dé dieettrend van het moment. De één zweert erbij, de ander zet er z’n vraagtekens bij. Wat is de waarheid?

Bij carb-cycling is het de bedoeling dat je op de dagen wanneer je in de sportschool te vinden bent volop koolhydraten mag eten, en op dagen dat je dagelijkse beweging bestaat uit niet meer dan een paar keer naar de koffieautomaat sjokken, je flink mindert met de koolhydraten. Je zou er door op gewicht blijven en ‘overeten’ zou een stuk lastiger worden.

Enfin, wij vroegen Libelle’s voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein om de waarheid. Helpt het écht met afvallen of is het maar lariekoek?

Topsporter?

“Ik kan me niet voorstellen dat ‘Carb cycling’ een nieuwe dieettrend wordt”, begint Wendy steevast. “De mogelijke voordelen zijn namelijk sterk gelinkt met topsport. En laten we eerlijk zijn, de meeste van ons zijn niet echt te classificeren als ’topsporter’.” Oeps, daar kon ze zomaar gelijk in hebben.

Hoe het werkt volgens Wendy

“Koolhydraten worden in onze darmen opgeknipt in glucosemoleculen. Deze bieden directe energie, zo verbruiken onze hersenen per dag al gauw zo’n 120 gram glucose. Een deel wordt opgeslagen als een voorraadje in onze spieren en onze lever. Deze voorraad is voor sporters erg belangrijk. Krijg je meer binnen dan je direct verbruikt en is de opslagmogelijkheid vol? Dan wordt een deel extra ‘verbrand’ en levert warmte op, een deel wordt omgezet in vetvoorraad (niet zo fijn!).”

Onderzoek

Wendy vertelt dat er naar de effecten van dit zogenaamde ‘wonderdieet’ geen onderzoek is gedaan. “Het is dus ook de vraag of het effectief is voor gewichtsverlies. Uiteindelijk valt ook dit dieet weer in de categorie waarin koolhydraten als een soort boosdoener gekwalificeerd worden.” En dat is volgens Wendy absoluut niet terecht. “Uit grote onderzoeken blijkt dat het eten van heel weinig koolhydraten op korte termijn weliswaar iets meer gewichtsverlies tot gevolg heeft, maar op langere termijn, bijvoorbeeld na een jaar, geen enkel verschil laat zien ten opzichte van bijvoorbeeld een dieet waarbij men gewoon gezond en iets minder heeft gegeten.” Oef.

Advies

“In de praktijk zie ik vaak dat vrouwen – met name vrouwen boven de 40 jaar – weinig koolhydraten eten en vervolgens steeds minder gaan eten, waardoor hun motor ook steeds zuiniger gaat lopen. Vaak adviseer ik dan om juist meer koolhydraten te eten, maar dan alleen volwaardige en volkoren, zoals havermout, volkoren brood, zilvervliesrijst en fruit (geen smoothies of sappen).” Suikers en zogenaamde ‘witte’ koolhydraten kun je volgens Wendy altijd beter links laten liggen. “Veel vrouwen zijn dan verbaasd over hoeveel ze kunnen eten, terwijl ze toch afvallen!”

Beeld: iStock