Libelle Legt Uit: heb je dure hardloopschoenen écht nodig?

Bakken met geld geven we eraan uit, sportkleding en hardloopschoenen. Niet gek, want joggen is hartstikke populair. Maar is het eigenlijk wel nodig om zoveel geld aan die schoenen uit te geven?

Hardlooptrainer Mariska van Sprundel aan de Universiteit van Leuven onderzocht het. Daarbij deed ze allerlei testjes met verschillende schoenen, die zouden moeten uitwijzen welke hardloopschoenen beter zijn. Zo keek ze naar de manier waarop haar voeten kantelden in de schoenen.

Wat kwam eruit?

Het bleek dat haar enkels op schoenen die zouden matchen met haar voeten, net zo goed naar binnen kantelden als op goedkope exemplaren. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je beter gaat bewegen door superdemping, een verhoogde hak om de voetlanding te verbeteren en het corrigeren van de stand van voeten of enkels.

Sterke spieren

“Begin gewoon op neutrale schoenen, je kunt er altijd nog zooltjes in doen als je blessures krijgt. Of doe iets aan je looptechniek en train voor sterkere heup- en bilspieren, zodat je beter beweegt en rechtop loopt. Daar heb je meer aan dan aan een schoen die je voeten in een bepaalde positie duwt.” Persoonlijk aangemeten, prijzige hardloopschoenen zijn dus niet nodig.

Tekst: Marlies Jansen. Beeld: iStock