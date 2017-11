Libelle Legt Uit: bestaat de g-spot nou wel of niet?

Over het bestaan van de g-spot is grote verdeeldheid. De ene expert noemt het klinkklare onzin, terwijl de andere zweert bij het bestaan van dit intens seksuele stukje in het vrouwelijk lichaam.

We vroegen Libelle’s seksuoloog Astrid Kremers hoe zij denkt over de g-spot.

Astrid, bestaat de g-spot nou wel of niet?

“Ik denk dat een vrouw vele erogene zones heeft op haar lichaam. Het vaginale gebied is daar natuurlijk zeker één van. Dat heeft vooral te maken met de clitoris. De clitoris lijkt slechts dat kleine pareltje te zijn boven de schaamlippen, maar niks is minder waar. Onder het pareltje loopt de clitoris nog wel 10 centimeter door, tot helemaal onder aan de vagina. Als een vrouw opgewonden is komt de clitoris, net als de penis van de man, in erectie. Als je dan vaginaal gepenetreerd wordt kan dat heel lekker zijn. Een van die lekkere manieren om te penetreren kan zijn als je partner met zijn/haar vingers naar binnen gaat en na ongeveer 3 cm op een ribbelig plekje een ‘kom-maar’-beweging maakt richting de buikzijde. Dit plekje kan je ook met een seksspeeltje stimuleren. Stimulatie van dat plekje kan leiden tot een orgasme. Dat plekje wordt ook wel de g-spot genoemd.”

Oké, jij gelooft dus wél in het bestaan van de g-spot. Hoe komt het dan dat er nog steeds onduidelijkheid en verdeeldheid erover is?

“Lang niet iedere vrouw ervaart genot uit dat plekje waar de g-spot zou moeten zitten. Er zijn inderdaad vrouwen die het lekker vinden als de g-spot wordt gestimuleerd, maar er zijn ook veel vrouwen die daar niks mee hebben, dat is dus heel normaal. Mijn ervaring is dat er tussen vrouwen onderling veel verschillen zijn en dat het ook nog eens per moment kan verschillen wat een vrouw lekker vindt. Duidelijke communicatie over wat je als vrouw lekker vindt is daarom dus erg belangrijk.”

Hoeveel en wat voor vragen over de g-spot krijg jij in je praktijk?

“In mijn seksuologiepraktijk komen veel vrouwen die zelden/nooit een orgasme ervaren. Soms komen ze omdat ze zelf de wens hebben om dat te ervaren, maar soms ook omdat het voor de partner frustrerend is dat het niet lukt om haar een orgasme te bezorgen. Zodra een orgasme krijgen een prestatie gaat worden die kan lukken of falen, wordt de kans bijzonder klein dat het lukt. Vrouwen vragen aan mij op welke manier ze adequaat gestimuleerd kunnen worden. Ik geef ze dan allerlei adviezen, waarvan stimulatie van de g-spot er slechts één is.”

Astrid Kremers is seksuoloog. Ze heeft een eigen seksuologiepraktijk en ze draagt haar kennis graag uit. Dit doet ze met haar boek Aandacht voor seks, door de media te woord te staan en door onderwijs te geven. Daarnaast is ze werkzaam in het UMC Utrecht en is ze eigenaar van seksboeken.nl.

