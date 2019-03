Libelle Legt Uit: is een goedkope leesbril slecht voor je ogen?

Het is misschien niet makkelijk om toe te geven, maar op een zekere leeftijd kan een leesbril wel eens goed van pas komen. De prijs voor zo’n bril loopt flink uiteen: van nog geen euro tot soms wel tientallen euro’s. Maar is zo’n duurdere bril dan ook echt een stuk beter?

In supermarkt of bij de drogist tik je al snel een leesbril voor een paar euro op de kop. Handig als je je leesbril weer eens kwijt bent, maar toch is het niet voor iedereen verstandig om dag in dag uit deze bril te dragen.

Advertentie

Identieke glazen

Het is zeker niet zo dat goedkope leesbrillen schadelijk zijn voor je ogen. Maar wanneer je jouw leesbril veel gebruikt, is het niet de beste keuze. De goedkope leesbrillen hebben namelijk twee identieke glazen. En eigenlijk heeft bijna niemand twee identieke ogen met dezelfde pupilafstand en sterkte. Deze bril zal dus nooit precies zijn wat jij nodig hebt. Dat ga je op de lange termijn merken.

Klachten

Wanneer je een budgetbril voor een lange tijd draagt, kun je bijvoorbeeld last krijgen van klachten als hoofdpijn of merken dat je sneller moe bent. Een bezoekje aan de opticien voor een leesbril die precies op jouw ogen is afgestemd, is dan verstandig.

Een (goedkopere) reservebril is altijd handig om in huis te hebben. Een van deze bijvoorbeeld:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock.