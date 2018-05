Libelle Legt Uit: is het slecht om je haar met heet water te wassen?

Hou je van een koude douche of geniet je meer van warme straal? En wat is nu eigenlijk beter voor je haar? Maakt de temperatuur überhaupt wel wat uit?

Vet, vetter, het vetst

Nee, volgens kapper Jochen Vanhoudt van Clientology maakt het eigenlijk niet uit. Of je nu je haren met koud, warm of heet water wast. Doe wat je zelf het fijnste vindt. “Maar één ding staat vast: als je het haar wast met warm water, dan zullen je lokken – in tegenstelling tot wat hier en daar wordt beweerd – niet sneller vet worden”, vertelt hij aan Nieuwsblad.be. Als je vet haar wilt voorkomen, is het vooral belangrijk dat je je haren na het wassen goed uitspoelt.

Vitaminen

Toch moet Jochen toegeven dat er wel voordelen zitten aan je haren wassen met koud water. het heeft namelijk een positief effect op je hoofdhuid. Je kunt het vergelijken met het dompelbad nadat je in de sauna bent geweest. De kou zorgt ervoor dat de vitaminen uit je bloed makkelijker bij de haarfollikels kunnen komen.

Kalk

De temperatuur maakt dus niet zoveel uit. Wel is de kwaliteit van het water erg belangrijk. Bij sommige mensen zit er veel kalk in het water. Er kunnen dan restjes achterblijven in het kapsel en het kan zorgen voor minder glanzende lokken. Als je hier last van hebt, is de enige oplossing eigenlijk een kraan met een waterontkalker.

Dus: douchen met koud, lauw, warm of heet water? Blijf lekker je haren wassen op de manier die jij het fijnste vindt.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock