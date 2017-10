Libelle Legt Uit: werkt hoestdrank eigenlijk wel?

Het seizoen van de verkoudheid breekt weer aan. Drogisterijen staan vol hoestdranken en hoesttabletten, die we gretig inslaan. Maar is dat wel verstandig?

Als je een constante (kriebel)hoest hebt, weet je soms van gekkigheid niet meer wat je het best kunt slikken. Werken die hoestmiddelen nou echt, of is het weggegooid geld? Libelle’s dokter Rutger geeft voor eens en altijd uitsluitsel.

Geen bewijs

“Hoestmiddelen en slijmoplossende drankjes worden veel verkocht, maar helpen niet”, aldus dokter Rutger. “Van hoestmiddelen die je bij de drogist op apotheek kunt kopen, is de werking nooit aangetoond. Ze helpen niet tegen hoest of slijm en zeker niet om de hoestklachten sneller te laten genezen.”

Honing, drop en suiker

Wat dan wel werkt tegen hoesten? “Bij een kriebelhoest kan een lepel honing of op een dropje zuigen helpen.” En drink je normaal gesproken niks in je thee? Schenk er nu wat honing bij of strooi er een lepeltje suiker in, adviseert Rutger. Honing zou een antibacteriële werking hebben, dat het hoesten kan onderdrukken. De stroopachtige substantie smeert bovendien de keel en zou de speekselproductie verder aanwakkeren, net zoals suiker en drop.

Stoptober

Ook zonder iets te slikken, kun je je hoest al indammen. “Probeer de keel zo min mogelijk te schrapen, anders houd je de hoest in stand.” En heb je geen kriebelhoest, maar wel veel vastzittend slijm? “Dat kan een vervelend gevoel geven. Stomen boven een kom met heet water kan ervoor zorgen dat het slijm loskomt. Zorg verder voor schone lucht in je huis en op je werk en mijd slecht geventileerde of rokerige ruimtes.” En eh, ga vol voor stoptober, tipt de dokter subtiel. “Stoppen met roken kan de hoestklachten helpen te verminderen.” Altijd goed om het nóg eens te horen, toch? Check dokter Rutgers tips voor stoppen met roken in bovenstaande video!

Rutger Verhoeff (1979) is Libelle’s vloggende, bloggende en schrijvende huisarts, bij wie we met ons meest prangende gezondheidsvragen terecht kunnen. Volg dokter Rutger op Libelle TV!