Libelle Legt Uit: waarom is alles lekkerder als we honger hebben?

Je herkent het vast wel: na een lange werkdag kom je thuis en barst je van de honger. Die boerenkoolstamppot die op de planning staat leek eerder niet zo’n enorm succes. Maar nu loopt het water je bijna in de mond als je eraan denkt. Is dat schijn, of vinden we eten ook echt lekkerder als we honger hebben? Libelle Legt Uit.

Ook in Japan herkenden ze dit fenomeen en besloten onderzoekers dit eens goed onder de loep te nemen. Bij The National Institute for Psychological Sciences werd een groep muizen op dieet gezet. Zij kregen even niets te eten en kregen daarna verschillende maaltjes voorgeschoteld. Met dit experiment probeerden de onderzoekers te ondervinden wat de honger met de smaak van de muizen zou doen.

En wat bleek? De muizen lieten 2 interessante uitkomsten zien. Ten 1e leken zij veel minder gevoelig te zijn voor ongewenste smaken, zoals zuur of bitter. Door de honger reageerden zij over het algemeen positiever op alle soorten smaken en dus vonden ze écht bepaalde dingen lekkerder, vanwege hun lege maagjes.

Ten 2e was een duidelijke voorkeur voor 1 smaak erg zichtbaar toen de muizen eindelijk weer mochten eten na het vasten. Iets wat we allemaal wel herkennen: ze vlogen op zoetigheid af. Het is dus niet gek dat je, wanneer je enorm veel honger hebt, graag naar iets zoets zoals een chocoladereep of een puntje taart wilt grijpen.

Maar hoe komt dit allemaal? Opvallend is dat dit onderzoek heeft gekeken naar wat er met onze hersenen gebeurt tijdens deze situaties, ondanks dat honger gedeeltelijk een fysieke toestand is. Deze onderzoekers hebben dit onderzoek een psychologische insteek gegeven en ondervonden wat er in ons hoofd gebeurt op het moment dat we honger hebben.

Makkelijk uitgelegd zit dat als volgt. Het stofje dat hier verantwoordelijk voor is, is de Agouti-related peptide, ookwel AgRP. Deze neuropeptide wordt in onze hersenen geproduceerd en zorgt ervoor dat onze stofwisseling vertraagt en onze eetlust wordt geactiveerd. Hoe meer honger we krijgen, hoe meer AgRP we in onze hersenen krijgen en dus neemt onze eetlust toe.

Deze neuronen hebben een grote invloed op het beloningsdeel van onze hersenen. Wat vaak als beloning wordt gezien, is een lekker zoete traktatie. Daarom kregen de muizen, naarmate ze hongeriger werden, meer trek in zoetigheid. Ook deden deze neuronen goed hun werk in het gebied van onze hersenen dat actief is bij negatieve ervaringen. Hoe meer AgRP dat gebied beïnvloedt, hoe meer dit wordt afgezwakt. En daarom sta je minder negatief tegenover bepaalde smaken dan je anders zou doen.

Onze hersenen ervaren ál het eten dus als een stuk lekkerder wanneer we hongerig zijn. Handig om te weten als er eens iets op het menu staat wat niet écht jouw ding is. En hé, de volgende keer als je écht een enorme behoefte hebt aan zoetigheid, is dat helemaal niet erg. Lekker snoepen! Je hebt dan gewoon veel te lang niets gegeten.

