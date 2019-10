Libelle Legt Uit: wat is oogmigraine en hoe kom je er van af?

Heb je regelmatig hoofdpijn en zie je dan vreemde kleuren en vormen? Dan is de kans groot dat je last hebt van oogmigraine.

Oogmigraine is een vorm van migraine waarbij het gezichtsvermogen tijdelijk wat minder is. Soms zien mensen dan ook vreemde vormen en kleuren of flitsen.

Angstaanjagend

Helaas komt oogmigraine vaak voor onder zowel volwassenen als kinderen. Vrouwen hebben er wel iets vaker last van dan mannen. Een aanval van oogmigraine zet snel op en verdwijnt naar verloop van tijd weer vanzelf. Dit duurt gemiddeld 5 à 30 minuten. Oogmigraine kan in 1 oog of beide ogen optreden. De meeste mensen met oogmigraine vinden het angstaanjagend, omdat ze tijdelijk niet goed of zelfs helemaal niets zien.

Oestrogeen

Er zijn verschillende oorzaken voor oogmigraine. Ten eerste kunnen hormoonschommelingen bij vrouwen invloed hebben op je zicht. Zo kan een verhoogd oestrogeengehalte oogmigraine veroorzaken. Hierdoor hebben vrouwen tijdens de menstruatie, zwangerschap of overgang meer kans op oogmigraine. Maar ook het slikken van de pil kan hier invloed hebben. Zodra je stopt met de pil, verdwijnen als het goed is de klachten. Andere oorzaken van oogmigraine kunnen zijn: een verandering van de bloeddoorstroming in de hersenen, stress, overgewicht, erfelijkheid, vermoeidheid, langdurig schermgebruik, roken en voedingsmiddelen zoals cafeïne, chocolade en alcohol.

Tintelen

Wanneer je een aanval krijgt, kun je vreemde kleuren en vormen zien, maar ook zwarte vlekken en lichtflitsen. Daarnaast wordt je zicht minder en ga je dubbel en wazig zien. Je hebt moeite met praten en krijgt een tintelend gevoel in armen en benen. Als de aanval eenmaal voorbij is, ben je niet gelijk klachtenvrij. Je kunt dan nog steeds last hebben van vermoeidheid, misselijkheid, een ziek/zwak gevoel en hoofdpijn.

Rust

Helaas is er geen medicijn tegen oogmigraine. Toch is het wel verstandig om contact op te nemen met een dokter als je er last van hebt. Hij of zij zal je waarschijnlijk doorsturen naar de neuroloog die dan wat onderzoeken doet. Verder is het heel belangrijk dat je genoeg rust neemt, stopt met roken, gezond eet en voldoende beweegt. Probeer chocolade, cafeïne en alcohol ook zoveel mogelijk te vermijden. Bovendien is het verstandig om niet te veel naar schermen te kijken. Leg ’s avonds je mobiel weg en lees een boek of luister muziek in plaats van naar de televisie te kijken. Geef je ogen wat meer rust.

Bron: Oogfonds, Women’s Health. Beeld: iStock