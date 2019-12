Libelle Legt Uit: Wat zijn parabenen nu eigenlijk precies?

Je ziet het vast wel eens voorbij komen op shampooflessen: ‘vrij van parabenen’. Maar wat zijn parabenen nu eigenlijk? En zijn ze ook echt schadelijk? Wij zochten het uit.

Parabeen komt voor in een hoop verschillende verzorgingsproducten, zoals dagcrèmes, shampoos en douchegels. Hoewel veel merken al jaren bezig zijn om parabeen-vrije verzorgingsproducten op de markt te brengen, bestaat het wel nog steeds. Om te beginnen: wat zijn parabenen eigenlijk?

Parabenen

Parabenen zijn een chemische samenstelling van para-hydroxybenzoëzuur. Het wordt al meer dan 80 jaar gebruikt als conserveermiddel. Het zorgt er namelijk voor dat het product langer houdbaar is. Dit middeltje doodt de bacteriën die in crèmes, make-up, deodorant, douchegel en shampoo komen.

Op de verpakking zul je niet ‘parabeen’ zien staan, maar de chemische naam hiervan. Hieronder vallen: methylparabeen, ethylparabeen, propylparabeen, butylparabeen en isobutylparabeen. Als één van deze namen op de verpakking staat, weet je dat er parabenen in het product zitten.

Waar wordt het in gebruikt?

Zoals gezegd wordt het veel in verzorgingsproducten gebruikt. Maar dat is niet het enige. Parabeen zit namelijk ook in lijm, olie, frisdrank, sauzen, bewerkt vlees en nog veel meer alledaagse producten.

Toch zijn de meningen over parabeen verdeeld. Er zijn wetenschappers die zeggen dat je een hoger risico loopt op huidproblemen door een ‘besmet’ product te gebruiken, dan door een product met parabeen te gebruiken. Dat wil overigens niet zeggen dat de hoeveelheid parabenen in de verzorgingsproducten altijd juist is.

Wat is er gevaarlijk aan?

Als het door wetenschappers als ‘goed’ wordt gezien, waarom is er dan zoveel te doen over parabenen? Wanneer parabenen in verzorgingsproducten zijn toegevoegd, kunnen deze door de huid dringen. Op die manier kan het stofje in het weefsel van de mens voorkomen.

Bij verder onderzoek op dieren is een zwakke oestrogene werking van parabenen gevonden. Hierdoor is de stof parabeen gelinkt aan borstkanker. Maar een directe link tussen deze 2 is nooit bewezen. Ondanks dat het veel gebruikt wordt, is er nog steeds weinig onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van parabeen.

Alternatief

Tegenwoordig is het vrij makkelijk om een verzorgingsproduct zónder parabenen aan te schaffen. In deze producten is meestal wel een alternatief te vinden. Zo worden er bijvoorbeeld organische zuren gebruikt om het product langer goed te houden. Namen van organische zuren die je op de verpakking kunt vinden, zijn: diazolidinylureum, natriumbenzoaat en kaliumsorbaat.

Op zoek naar producten zonder parabenen?

Bron: dr. Jetske Ultee, Optimale gezondheid. Beeld: iStock