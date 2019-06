Libelle Legt Uit: is retinol echt zo goed voor je huid?

Wellicht heb je er wel over gehoord: het wondermiddel Retinol. Dit product op basis van vitamine A zou je huid weer zijdezacht laten voelen en je er jonger laten uitzien. Maar is dit echt zo?

Libelle is op onderzoek uitgegaan. Moet je als de wiedeweerga een potje van dit wondermiddel inslaan, of kun je het beter negeren?

Huidvernieuwing

Allereerst een lesje over je huid. We weten allemaal dat huidverzorging ontzettend belangrijk is en dat vooral de rijpere huid extra liefde en aandacht verdient. Tot aan je dertigste heb je een jonge huid, daarna wordt al gesproken van een rijpe huid. Tot je dertigste duurt het huidvernieuwingsproces ongeveer 28 dagen en ziet je huid er dus ook zonder intensieve verzorging stralend uit. Maar na deze leeftijd is het andere koek en heeft je huid zo’n 50 tot 70 dagen nodig om te vernieuwen.

Huidveroudering

Omdat dit proces steeds langer duurt, kan je huid er mettertijd dus ook steeds grauwer uit komen te zien. En dát wil je natuurlijk het liefst voorkomen, niet? Retinol, oftewel vitamine A, zou daar het ideale middel voor zijn.

Wondermiddel Retinol

En wat blijkt nou, de beloftes over dit product zijn hartstikke waar. Het dringt direct na het aanbrengen diep in de huid door en draagt bij aan een snellere celvernieuwing van je huid. Hierdoor oogt je huid dus al snel weer net zo fris als toen je nog een jongere huid had. Let wel: pas na minstens 3 maanden trouw ’s ochtends én ’s avonds smeren kun je resultaat verwachten.

Bron: HLN. Paula’s Choice. Beeld: iStock