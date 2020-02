Libelle Legt Uit: slaap je écht beter met een verzwaringsdeken?

De laatste tijd poppen ze steeds vaker op in je nieuwsfeed of in gesprekken: verzwaringsdekens. Een deken dat een paar kilo zwaarder is dan je normale dekbed, waar je heerlijk van zou slapen. Hoe werkt zo’n deken nou precies? En is de hype terecht?

Wij beantwoorden de meest gestelde vragen over verzwaringsdekens voor je.

Wat haal je precies in huis?

Wie een verzwaringsdeken bestelt, ontvang een loodzwaar pakket thuis. De dekbedden variëren van 2 tot 10 kilo, afhankelijk van je eigen gewicht. In het pakket vind je vaak een zachte dekbedhoes én een deken. Dit deken is voorzien van plastic noppen en gewichtjes, wat hem zo zwaar maakt. De bedoeling is dat je de zachte dekbedhoes om het deken heen doet. Hierdoor voel je als je slaapt niet de uitsteeksels van de gewichtjes, maar voelt het deken even zacht aan als een normaal dekbed. Vervolgens kun je je eigen dekbedovertrek nog over het geheel heen trekken. Dit is niet per se nodig voor het deken, maar staat natuurlijk wel een stuk leuker in de slaapkamer. Je gebruikt een verzwaringsdeken niet in combinatie met je eigen dekbed. Deze kun je dus van het bed af halen. Anders wordt het veel te heet.

Hoe werkt het en wat zijn de effecten?

De werking is simpel: je ligt onder een deken dat veel zwaarder is dan je gewend bent. Hierdoor wordt er een lichte druk op je lichaam uitgeoefend. En door die druk, zou je beter slapen. Verschillende onderzoekers hebben uitgezocht waar het door komt dat mensen onder de druk van een verzwaringsdeken beter slapen. Volgens onderzoek zouden mensen door het gewicht dat op hen drukt een gevoel van veiligheid, rust en comfort ervaren. Ook zou je door het gewicht stabieler liggen, daardoor minder woelen in je slaap en dus rustiger slapen.

Maar waarom voelen we ons dan zo veilig, rustig en comfortabel? Dat komt doordat het gewicht invloed heeft op de hormonen die we aanmaken. Het rustgevende drukgevoel zorgt ervoor dat ons lichaam minder cortisol aanmaakt. Dit is een hormoon dat ons stress bezorgt. Daar tegenover staat dat ons lijf door het gewicht juist weer meer serotonine aanmaakt, het hormoon dat ons fijne gevoelens geeft. De ‘omarming’ van het deken zorgt er dus echt voor dat we stress kwijtraken en blijer gaan slapen.

Welk verzwaringsdeken past het best bij mij?

De algemene regel is om een deken te kiezen dat ongeveer 10% van je eigen lichaamsgewicht is. Zit je net tussen twee gewichtscategorieën in, dan is het verstandig om voor de zwaardere optie te kiezen. Wel is het belangrijk om te weten dat snurkers en mensen met slaapapneu wordt afgeraden een verzwaringsdeken aan te schaffen. De druk op de borstkas kan ervoor zorgen dat de ademhaling onrustiger wordt.

Voor mensen met een depressie, angstgevoelens of sociale stoornissen wordt een verzwaringsdeken dan weer wel aangeraden. Zij kunnen veel baat hebben bij de veilige ‘omhelzing’ die een verzwaringsdeken geeft. Eigenlijk is een verzwaringsdeken dan ook niets nieuws. In het verleden is er namelijk al vaak gebruik van gemaakt om kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD te helpen bij hun nachtrust.

Werkt het echt?

Ook bij Libelle waren we benieuwd naar de werking van een verzwaringsdeken. Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar werkt het ook echt? Redacteur Eva testte het deken uit. Bekijk hier wat zij ervan vond.

