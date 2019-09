Libelle Legt Uit: wanneer moet je starten met het slikken van vitamine D?

De belangrijkste bron voor vitamine D is zonlicht. Daarom is het niet gek dat je in het najaar minder vitamine D aanmaakt. Wij leggen je uit wanneer je het beste kunt starten met het bijslikken van vitamine D om de wintermaanden door te komen.

Daarnaast vertellen we je welke groepen mensen er het beste het hele jaar door vitamine D kunnen bijslikken.

Zon

Je lichaam maakt vitamine D aan, als je in de zon bent. Om genoeg vitamine D aan te maken moet je dagelijks zo’n 15 tot 30 minuten met je handen en gezicht aan zonlicht blootgesteld worden. Maar de zonkracht is hierbij ook van belang. Hoe hoger de zon staat, hoe sterker de zonkracht is en hoe beter de vitamine D-aanmaak wordt gestimuleerd. Van maart tot november is in ons land de zonkracht tussen 11 uur ’s ochtends en 3 uur ’s middags sterk genoeg om voldoende vitamine D aan te maken. Daarom is het niet onverstandig om in november te beginnen met het slikken van vitamine D supplementen. Een supplement van 10 microgram per dag is in de meeste gevallen voldoende.

Voeding

Je haalt ook vitamine D uit je voeding. Vitamine D zit vooral in dierlijke producten. Met name in vette vis, maar ook met lagere gehaltes in vlees en eieren. Daarnaast wordt het toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten. Daarom is het voor mensen met een veganistisch dieet verstandig om het hele jaar door vitamine D bij te slikken.

Supplementen slikken

Vitamine D supplementen kun je kopen in de vorm van druppels, capsules of tabletten. Ze zijn verkrijgbaar bij de apotheek en drogist. Je hoeft niet voor een duur merk te gaan, goedkopere huismerken werken even goed.

Zonnebank

Een vitamine D boost krijgen, door de zonnebank te bezoeken? Dat raden we je sterk af! De zonnebank is namelijk zeer schadelijk en de voordelen wegen niet op tegen de nadelen.

Wie hebben sowieso extra vitamine D nodig?

We noemden al dat het voor veganisten verstandig is vitamine D bij te slikken. Maar ook jonge kinderen (van 0 tot aan 4 jaar), zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een getinte huid en mensen die een sluier dragen of om een andere reden weinig met zonlicht in aanraking komen, hebben het hele jaar door extra vitamine D nodig.

Kinderen

Heb je een kind van onder de 4 jaar? Jonge kinderen mag je het hele jaar door vitamine D laten slikken. Peuters en kleuters hebben namelijk extra vitamine D nodig, voor de groei van hun botten. Voeding en zonlicht is daarin niet genoeg. In sommige multivitamines voor peuters zit ook niet genoeg vitamine D. Aan te raden is om je kind een supplement van 10 microgram te geven – deze zijn heel handig in druppelvorm te krijgen. Kun je makkelijk mengen in het fruithapje.

Zwangere vrouwen

Als je zwanger bent, kun je wel wat extra vitamine D gebruiken. Dit heeft je lichaam namelijk nodig voor de ontwikkeling van het beendergestel van je baby. Het is aan te raden om elke dag een supplement van 10 microgram te slikken.

Ouderen

Ongeveer de helft van de ouderen heeft een te lage vitamine D-spiegel. Terwijl vitamine D juist zo belangrijk is voor het behoud van sterke botten en spieren. Als je ouder dan 70 jaar bent, is het aan te raden om 20 microgram vitamine D te slikken.

Getinte mensen

Als je een donkere huidskleur hebt, heeft je huid veel meer zonlicht nodig om vitamine D aan te maken, dan bij mensen met een lichte huid. Als je een donkere huid hebt, is daarom een supplement van 10 microgram aan te raden.

Weinig zonlicht

Als je weinig in de zon komt, bijvoorbeeld omdat je een sluier draagt, of weinig buiten komt, kun je het beste extra vitamine D slikken. Ook dan is iedere dag een supplement van 10 microgram slikken een aanrader.

Bron: Voedingscentrum, KWF. Beeld: iStock