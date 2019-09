Libelle Legt Uit: wat is hartklepziekte en wat kun je ertegen doen?

Een gezond hart is van levensbelang. Toch weten veel 60-plussers niet wat de symptomen zijn van een haperende hartklep. En dat terwijl 1 op de 8 mensen er op latere leeftijd last van krijgt. Maar wat ís hartklepziekte precies? Libelle legt het je uit.

Om aandacht te vestigen op het belang van kennis rondom hartklepziekte – oftewel een haperend hart – is het van 16 tot en met 21 september 2019 Europese Hartklep Week. Dit initiatief is in het leven geroepen door verschillende Europese patiëntenorganisaties.

Onbekende ziekte

Hartklepziekte is nog niet erg bekend in Nederland, terwijl er steeds meer mensen mee kampen. Het aantal mensen met de ziekte is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Het is de minst bekende hartaandoening in Nederland, maar kan ernstige gevolgen hebben. Vooral doordat veel mensen in de gevarenzone niet weten wat de symptomen ervan zijn en dus niet op tijd aan de bel trekken.