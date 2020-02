Libelle Legt Uit: wat zijn ‘essential oils’ en waar gebruik je ze voor?

Je hoort er steeds vaker over: essential oils die oneindig veel goede effecten op je gemoedstoestand, huid en gezondheid zouden hebben. Maar wat zijn dit nou precies voor oliën? En welke olie kun je het beste gebruiken?

Laten we beginnen bij de basis. Waar komt die olie vandaan? Essentiële oliën kunnen van allerlei planten worden gehaald. Vooral aromatische planten lenen zich hier goed voor. Denk aan pepermunt, eucalyptus, citroen en lavendel. Uit de vruchten, zaden, bloemen of bladeren van deze planten wordt een ‘aromatisch aftreksel’ getrokken: de essence.

Geen vet

Dit aromatisch aftreksel is de essentiële olie. Al wordt het een olie genoemd, bevatten essentiële oliën geen vet. De olie die uit de planten wordt getrokken, is vloeibaar op kamertemperatuur, maar kan makkelijk verdampen als deze verhit wordt.

Aromatherapie

Deze olie kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. 1 daarvan is aromatherapie. Bij deze vorm van therapie gebruik je de oliën om hun geur. Die geur zou de mentale toestand verbeteren. In dit geval kun je bijvoorbeeld een essentiële olie op je kussen druppelen. Als je in bed gaat liggen en de geur van die olie inademt, kun je je rustiger gaan voelen. Ook wordt essentiële olie wel eens op het borstbeen gedruppeld voor dit doeleinde. Een andere mogelijkheid is om een speciaal aromalampje aan te schaffen. Daar kun je de olie indruppelen, waardoor het makkelijk verdampt. Zo verspreid de rustgevende of opwekkende geur zich door je kamer.

Huid

Ook kun je een essentiële olie direct op je huid gebruiken. Je kunt hiervoor het beste een druppel olie mengen met je dagcrème. Het is belangrijk om goed te checken of de olie die je wilt gebruiken zich hiervoor leent. Sommige oliën zijn namelijk te sterk om direct op de huid te gebruiken. Afhankelijk van de olie die je kiest kan het gebruik op de huid stimulerend, kalmerend of reinigend werken.

Innemen

Een laatste mogelijkheid voor het gebruik van essentiële oliën is om ze in te nemen. Dit kan in de vorm van een capsule, maar je kunt ook een druppeltje olie innemen. Het is dan het best om deze olie op een zoete basis te druppelen, bijvoorbeeld op een lepeltje honing of een klontje rietsuiker.

Checken voor gebruik

Op welke manier je de olie ook gebruikt, het is aan te raden om van tevoren het flesje olie te raadplegen om te kijken voor welke manier van gebruik de olie zich leent. Daarbij moet je altijd goed op de puurheid van de olie letten. Het effect is het best wanneer je 100% pure olie gebruikt. Het is wat duurder, maar dan heb je ook wat.

Welke olie gebruik ik waarvoor?

Om te zien bij welke olie jij gebaat kunt zijn, hebben we een klein lijstje gemaakt met een paar van de bekendste essentiële oliën.

Eucalyptus: Deze olie werkt goed tegen verkoudheid vanwege zijn slijmoplossende eigenschappen. Druppel een beetje olie in een kom met heet water en adem de stoom in. Ook kun je dagelijks een druppel innemen met een hapje honing om de luchtwegen vrijer te maken.

Lavendel: Lavendel werkt kalmerend en doet het dus goed in de vorm van aromatherapie. Ook als massageolie is dit een goede optie. Je huid heeft ook baat bij het gebruik van lavendelolie. Deze essentiële olie stimuleert namelijk de genezing van wondjes en kan helpen tegen blaren of insectenbeten.

Patchoeli: Vanwege zijn schimmeldodende werking, kan het gebruik van patchoeliolie helpen bij verschillende huidproblemen. Meng eens een druppel van deze olie met je dagcrème als je last hebt van eczeem of acné.

Tea tree: De frisse geur van tea tree kan helpen bij veel verschillende problemen. Zo heeft de olie positieve effecten op darmproblemen bij inname, maar kan het bij inademing ook helpen bij bet bestrijden van een verkoudheid. Daarbij kan het aanbrengen van of spoelen met deze olie helpen bij aften, wratten en voetschimmels.

Citroen: De inname van citroenolie kan je spijsvertering stimuleren. Neem daarvoor zo nu en dan een beetje citroenolie in met een lepeltje honing.

