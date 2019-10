Libelle Legt Uit: Hoe kun je je weerstand verhogen?

Nu de herfst haar intrede heeft gemaakt, lijkt iedereen plots verkouden te zijn. Loopneuzen, hoesten en zere kelen; die ellendige griep ontlopen we het liefst. Om onszelf te wapenen tegen virussen gingen we op onderzoek uit. Want hoe kun je je weerstand verhogen?

Allereerst: wat is je weerstand eigenlijk? ZorgNu leert ons dat het een andere naam is voor het immuunsysteem. En dat is weer een verzamelnaam voor lichaamseigen barrières, organen, moleculen en antistoffen die je beschermen tegen ongewenste indringers zoals virussen en bacteriën.

Advertentie

Weerstand verhogen

Om je weerstand zo optimaal mogelijk te maken, kun je wel het één en ander doen. Denk hierbij aan een gezonde levensstijl en een voedingspatroon met veel vezels. “Voedingsvezels zijn een belangrijke voedselbron voor de microbiota in je darmen. Eet daarom voldoende volkorenproducten, groenten, fruit en peulvruchten”, verklaart Harry Wichers van Wageningen Research aan ZorgNu.

Vitamine D

Daarnaast is voldoende vitamine D binnenkrijgen ook erg belangrijk, met name in de herfst en winter. Al kan dit soms lastig zijn wanneer de zon weinig schrijnt. Harry vertelt: “Eet genoeg vette vis en eieren. Mocht je daar, bijvoorbeeld omdat je veganist bent, te weinig van binnenkrijgen, pak dan dagelijks een vitamine D-pilletje. Dat kan in ieder geval nooit kwaad.”

Ontspanning

Om ervoor te zorgen dat je jouw gezonde levensstijl niet tegenwerkt, is het ook belangrijk om voldoende rust te pakken. “Als je veel stress ervaart, geneesmiddelen gebruikt of alcohol consumeert, wordt de kans groter dat er een keer een ziekteverwekker doorglipt”, verklaart Harry. Rust, reinheid en regelmaat luidt het advies dus. Nou, wij weten het wel. Alles voor een gezondere winterperiode, niet?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: ZorgNu. Beeld: iStock