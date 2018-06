Libelle Legt Uit: waarom zeep in stukken snijden een grote hit op Instagram is

Op Instagram worden massaal blokken zeep in stukken gesneden. Doodzonde als je het ons vraagt, maar blijkbaar wel met een doel: ASMR.

ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Dit is het tintelende, relaxte gevoel dat je krijgt als er bijvoorbeeld iemand over je rug streelt. Ook geluiden kunnen dat triggeren. Gefluister, bijvoorbeeld. Of een borstel dat door haar glijdt. En sommigen worden helemaal relaxed van het geluid van zeep dat in stukjes wordt gesneden.

ASMR tegen stress en pijn

Het mes dat subtiel over het blok schraapt, de tikjes van de zeepstukken die in een bakje vallen: duizenden ASMR-fans worden er hartstikke zen van. Sterker nog: ASMR zou hartstikke goed zijn als je stress ervaart of Het mes dat subtiel over het blok schraapt, de tikjes van de zeepstukken die in een bakje vallen: duizenden ASMR-fans worden er hartstikke zen van. Sterker nog: ASMR zou hartstikke goed zijn als je stress ervaart of pijn hebt – en bovendien blijkt uit onderzoek dat de geluiden je écht gelukkiger maakt

Dus ben je gestresst, heb je pijn of kom je moeilijk in slaap? Geef ASMR-video’s eens een kans. Beginnende met dit soort #asmrsoap-filmpjes.

Bron: Instagram. Beeld: iStock

