Libelle legt uit: is zwarte thee echt gezond?

Wij Nederlanders zijn échte theeleuten: gemiddeld drinken we zo’n 100 liter thee per jaar. Helaas zijn lang niet alle theesoorten even gezond. Als je het liefst de hele dag thee drinkt, kun je het maar beter houden bij groene of zwarte thee.

Nu zijn de gezondheidsvoordelen van groene thee al een tijdje bekend, maar wat maakt zwarte thee eigenlijk zo gezond? En wat valt er precies onder zwarte thee?

Antioxidanten

Zwarte thee is afkomstig van de ‘theeplant’ Camellia sinensis. Deze thee bevat bioactieve stoffen zoals flavonoïden (antioxidanten). Deze stoffen beschermen je lichaam tegen schadelijke stoffen en vrije radicalen die je ziek maken. Daarnaast is zwarte thee rijk aan vitaminen B1, B2, B3 en B5, C en E. Deze vitaminen bevorderen de werking van je zenuwstelsel en je spijsverteringssysteem én versterken je weerstand.

Drie koppen per dag

Maar dat is niet alles: wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan het drinken van zwarte thee je bloeddruk verlaagt en de kans op een beroerte aanzienlijk verkleint. Met slechts drie koppen thee per dag heb je hier al profijt van.

Hoe wordt het gemaakt?

Zwarte thee is volledig geoxideerd. Door een reactie met zuurstof krijgt het blad een bruin / zwarte kleur. De oxidatie zorgt voor de smaak. Om dit proces op gang te brengen wordt het blad na het plukken en verwelken gekneusd, gebroken of versneden. Door het ‘beschadigen’ van het blad versnelt de reactie met zuurstof tot het blad volledig is verkleurd. Daarna wordt het blad gerold en gedroogd.

Welke smaken vallen onder zwarte thee?

Zwarte thee is vaak verkrijgbaar in smaken zoals Earl grey, Engelse melange en Ceylon. Op de verpakking kun je lezen of er echte thee in zit. Kruidenthee, zoals rooibos-of kamillethee, is namelijk geen echte thee. Deze soorten thee zijn niet afkomstig van een theeplant. Het zijn aftreksels van planten, vruchten of mengsels van kruiden, bloemen en specerijen zoals zoethout, kaneel of kamille.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock