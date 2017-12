Op dieet en toch uit eten: dat kan bij het Libelle Lijnt Lekker pop-uprestaurant

Het Libelle Lijnt Lekker pop-up restaurant is te reserveren van 8 t/m 10 februari, 15 t/m 17 februari, 22 t/m 24 februari en 1 t/m 3 maart 2018 en telt 28 couverts per avond. Het vaste gezonde en slanke menu kost € 50,- all inclusive per persoon. Snel boeken is aan te raden en kan via info@vandervalkapeldoorn.nl of 055-541 44 55.