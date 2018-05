Vrouw laat zien wat er met je lichaam gebeurt als je alcohol laat staan

Af en toe een glaasje van het een of ander: hoé erg kan het nou helemaal zijn? Fitnessblogger Jelly Devote laat zien hoe groot de impact van alcohol is op het gewicht.

Begin twintig kwam Jelly kilo’s aan dankzij haar met alcohol doordrenkte levensstijl. Toen ze besloot daar mee te stoppen, merkte ze meteen op alle fronten verschil. “Het was niet alleen het drinken dat het probleem was, maar de hele levensstijl die erbij hoorde. De volgende dag had ik een te grote kater of was ik te duf om gezond te eten en te sporten”, legt Jelly uit.

Salade na donut

In plaats van drie keer per week te drinken, drinkt ze nu om de week een glas wijn. Maar let wel: naast het schrappen van alcohol sport ze ook bijna iedere dag en eet ze gezond, al gaat het volgens haar allemaal om de balans. “Ik eet een donut gevolgd door een salade. Ik drink niet meer, maar het belangrijkst is dat ik nu geen hekel meer aan m’n lichaam heb, maar ervan hou.”

Liever sneakers dan hakken

Dat ze zelden nog een kroeg van binnen ziet, heeft Jelly er graag voor over. “Het feestleven is niet voor mij weggelegd. Ik loop liever op sneakers dan hakken en drink liever een proteïneshake dan dat ik nip aan champagne.”

Bron: Metro UK. Beeld: Instagram