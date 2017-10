Het lichaam van deze vrouw vertoont bizarre reactie op oude tatoeage

Een 30-jarige vrouw uit Australië kwam eerder dit jaar bij de huisarts. Ze voelde al twee weken harde bultjes onder haar oksel en dacht aan kanker.

WAARSCHUWING: de afbeelding kan als afschrikwekkend worden ervaren.

Ander symptoom

Ze werd doorverwezen naar het ziekenhuis, waar ze op een scan inderdaad vaststelden dat ze samenhopingen in haar oksels had. Ook waren de lymfeklieren in haar borstkas vergroot, een ander symptoom dat op kanker kan wijzen.

Gekke klont

Toen artsen een kijkoperatie bij de vrouw uitvoerden, die twee vrij grote tatoeages op haar rug en schouder had, kwamen ze erachter dat er iets heel anders in haar oksels zat:

Immuuncellen

Het bleek een klomp immuuncellen, vol met zwarte vloeistof. Zonder het te weten was de vrouw overgevoelig voor de inkt waarmee een van haar tatoeages 15 jaar geleden was gezet. Immuuncellen van het huidoppervlak waren de – voor haar – irriterende stof tegengekomen en probeerden de inkt op te nemen. In de loop der jaren verhuisde de klont naar haar lymfeklieren.

Allergische reacties

De vrouw heeft nooit iets geks gemerkt, behalve dat ze af en toe jeuk aan haar tattoos had. Aan haar huidoppervlak was echter niets te zien. Bij andere mensen zijn zulke allergische reacties weleens waargenomen. Het is het eerste geval waarbij immuuncellen met inkt zich net als lymfekankercellen gedragen.

Elke dag de beste berichten van Libelle gratis in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock