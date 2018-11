Dit gebeurt er met je lichaam als je koolhydraatarm eet

Koolhydraten worden ten onrechte nogal vaak afgeschilderd als de vijand. De realiteit is echter dat je lichaam koolhydraten nodig heeft om goed te functioneren.

Koolhydraten voorzien het lichaam van energie. Ze leveren de brandstof voor spieren, hersenen en het centrale zenuwstelsel. Wanneer je koolhydraten van het menu schrapt, val je af. Maar de negatieve bijeffecten van zo’n dieet worden vaak over het hoofd gezien.

Energie

Voedingsdeskundige Libby Parker waarschuwt daarvoor. “Het menselijk lichaam is ontworpen om vooral energie te halen uit bronnen van koolhydraten. In het meest ideale geval bestaat onze calorie-inname voor 45 tot 65% uit koolhydraten.” Wanneer je daar extreem weinig daarvan binnenkrijgt, zijn er nogal wat risico’s.

Mineraaltekorten

“Bepaalde cellen in ons lichaam functioneren alleen op koolhydraten. Inclusief de ogen en nieren”, zegt Libby. Bovendien leidt een koolhydraatarm dieet vaak tot vitamine- en mineraaltekorten omdat die zich vaak bevinden in koolhydraatrijk eten als fruit en groente.

Het is namelijk een misverstand dat koolhydraten alleen in pasta, brood en rijst zit. Je vindt het ook in groente, fruit en noten. Ook constipatie door een vezeltekort en de kans op nierstenen liggen op de loer.

Suf

Nog zo’n vervelende bijwerking van een tekort aan koolhydraten: je wordt er hartstikke suf van. Je hebt geen concentratievermogen meer, er zit een soort mist in je hoofd en je uithoudingsvermogen is nihil. Wanneer je langere tijd koolhydraten schrapt, raakt je lichaam in ketose. Dan komt er aceton vrij in je lichaam, wat ervoor zorgt dat je niet fris uit je mond ruikt. Het probleem los je niet op met tandpasta of kauwgom. Het enige wat ervoor zorgt dat je weer fris ruikt, is koolhydraten eten.

Normaal doen

Libby raadt aan om geen enkel restrictief dieet te volgen omdat het allemaal kan leiden tot tekorten en daardoor weer tot medische problemen, potentiële eetstoornissen en gewichtstoename zodra je weer een normaal eetpatroon volgt. Kortom: normaal eten, dus niet die hele rol koekjes in één keer opeten, werkt nog altijd het beste. Kom maar door met dat bordje pasta!

Bron: The Independent. Beeld: iStock