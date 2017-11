5 gekke dingen die met je lichaam gebeuren als je het koud hebt

Al bibberend van de kou sta je op die goede vriendin te wachten. Heb je er ooit over nagedacht hoe je lichaam daar op reageert?

Wij niet, tot we hier een interessant artikel over lazen. Weersveranderingen brengen niet alleen veranderingen in je geest (brrr, wat is het koud!), maar óók lichamelijke veranderingen met zich mee. Aldus Dr. Albert Ahn van het NYU Langone ziekenhuis in New York.

Wie ook in de herfst en winter fit wil blijven, doet er goed aan hier rekening mee te houden. En we trappen meteen af met de leukste bijkomstigheid van de gure herfst- en wintermaanden.

1. Je verbrandt meer calorieën

Ja, dat lees je goed. Onderzoek toont aan dat bij kouder weer je stofwisseling een kleine boost krijgt. De oorzaak hiervan is eenvoudig: het kost je lichaam meer moeite om zichzelf warm te houden. En nee, we raden niet aan zonder jas in de kou te gaan staan zodat je weer in je kerstjurk past. Maar goed om te weten is wel.

2. Je vingers krimpen

Ineens pas je die ene ring wél en hé, dat is gek, het lijkt wel of je vingers tintelen als je in de kou staat? Dit is niet iets wat je jezelf inbeeld, je vingers krimpen namelijk een beetje bij kou. Hoe dat werkt? Om je lichaam warm te kouden bij koud weer, vernauwen je bloedvaten, waardoor je vingers iets krimpen.



3. Ziekte van Raynoud

3. Ziekte van Raynoud

Je herkent vast wel het gevoel van bevroren vingers en tenen na een flinke boswandeling door de kou. Het kan extremer: mensen met de ziekte van Raynoud ervaren verkleuringen van hun vingers en/of tenen bij blootstelling aan kou. Je hebt het gevoel dat je vingers of tenen 'dood' zijn en ze kunnen zélfs een (donker)paarse kleur krijgen.

4. Je zicht wordt minder

Lijkt het nou zo of moet je echt meer moeite doen om goed te zien bij (extreme) kou? Het klopt dat je zicht vermindert bij kou, koude wind en sneeuw. Ga je nog op wintersport? Zorg ervoor dat je áltijd een goede zonnebril draagt om schade aan je ogen te voorkomen. 5. Je gezicht kleurt rood

Dit is een verre van charmante bijkomstigheid van koud weer: een gezicht zo rood als een tomaat. Vaak kleuren vooral je wangen en neus rood. Hoe dat komt? Het bloed in die gebieden wordt gepompt naar de lichaamsdelen die het op dat moment nodig hebben, zoals je hart en longen. Zodra je weer lekker opwarmt, stroomt het bloed weer terug naar de plek waar ’t vandaan kwam. Zo slim is je lichaam!

Bron: Huffingtonpost.com. Beeld: iStock