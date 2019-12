Er wordt vaak genoeg gezegd dat zout slecht is voor je gezondheid, maar klopt dit wel? Hoe gevaarlijk is het om te veel zout te eten?

Voedingswetenschapper Samefko Ludidi legt aan Women’s Health uit wat er precies in je lichaam gebeurt bij het eten van zout.

Spieren en zenuwen

“De scheikundige benaming voor keukenzout is natriumchloride. Je lichaam heeft er een minimale hoeveelheid van nodig om je zenuwen en spieren goed te laten functioneren”, legt Ludidi uit. “Je cellen zorgen ervoor dat er binnenin de cel minder natrium, maar meer kalium aanwezig is dan buiten de cel. Dit verschil zorgt ervoor dat er een elektrische spanning ontstaat, waardoor het bijvoorbeeld signaaltjes door kan geven aan neuronen, of je spieren aan het werk kan zetten.”

Chocolade

Het is dus niet erg om zout binnen te krijgen, maar het probleem is dat we niet echt letten op de hoeveelheid die we binnenkrijgen. Het is namelijk niet algemeen bekend waar het allemaal in zit of aan toegevoegd is. “Ja, dat het op friet en chips zit weten we wel, maar wist je ook dat het aan kaas, chocolade en havermoutpap zout toegevoegd wordt?”, gaat de voedingswetenschapper verder.

Te veel zout

Je lichaam kan 6 gram zout per dag wel aan, maar veel meer dan dat is eigenlijk niet goed voor je. Gemiddeld eet een Nederlander zo’n 9 gram zout. En dan kunnen er inderdaad gezondheidsrisico’s ontstaan. Het gaat dan vooral om de hoeveelheid natrium die je binnenkrijgt. Dit is de echte boosdoener. “Natriumchloride verhoogt namelijk de bloeddruk, wat kan leiden tot hart-, hersen-, nier- en vaataandoeningen.”

Om de hoeveelheid zout dat je binnenkrijgt te compenseren, is het slim om voldoende kalium te eten. Dit zit in fruit (vooral bananen) en bladgroenten (broccoli en spinazie).

Oeps! Te veel zout in je soep? Dat is niet lekker, maar ook nog eens slecht voor je. Zó los je dat makkelijk op:

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock