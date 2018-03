Dít moet je doen om je lichaam voor te bereiden op de zomertijd

In de nacht van zaterdag op zondag gaan we weer over op de zomertijd en gaat de klok een uur vooruit. Zo’n uurtje heeft niet zoveel gevolgen, zou je denken. Maar toch kun je je lichaam goed voorbereiden op dit uurtje minder.

Dat uurtje minder slaap kan er toch echt voor zorgen dat je biologische klok een beetje in de war is en je zondag het gevoel hebt dat je een stuk korter hebt geslapen. Daarom kun je je maar beter goed voorbereiden. Volgens de Amerikaanse slaapexpert Dave Gibson kun je een paar dingen doen om de gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Vroeg naar bed

Het ligt misschien een beetje voor de hand, maar vroeg gaan slapen is een van de tips van de expert. Ga op vrijdag al een halfuurtje eerder naar bed, dan is het makkelijker om zaterdag een uurtje eerder te gaan slapen. Om het echt goed aan te pakken, kun je zondag ook een uurtje eerder het eten op tafel zetten zodat je je hele avondritueel verschuift.

Wekker

Zaterdag is misschien niet de favoriete dag om een wekker te zetten, maar doe het aanstaande zaterdag toch. Wanneer het je niet lukt om vrijdag eerder naar bed te gaan, kan dit de oplossing zijn. Wanneer je zaterdag vroeg wakker bent, kan het makkelijker zijn om ’s avonds wat eerder te gaan slapen. Die langere dagen, je moet er wat voor over hebben.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.