Dít lichaamsdeel wordt vaak vergeten tijdens het wassen

We staan het liefst uren onder de douche, maar toch vergeten we dit plekje vaak goed schoon te maken. Dermatologen waarschuwen dat dit wel zou moeten…



We hebben het over de navel. Het is eigenlijk een kleine moeite, maar toch schiet het er vaak bij in. Uit onderzoek van de universiteit van North Carolina blijkt namelijk dat er in een gemiddelde navel maar liefst 67 verschillende bacteriën zitten. Dermatologen raden ons dus niet voor niets aan om ze regelmatig schoon te maken.

Hol of bol

Het liefst iedere dag, zegt Jessica Krant, assistent-dermatoloog bij SUNY Downstate Medical Center. Maar hoe, dat verschilt per navel. De een heeft een holle navel, terwijl de andere een bolle navel heeft. Als je een holle navel hebt, dan kun je het beste je navel afvegen met een wattenstaafje en wat warm water. Heb je een bolle navel? Dan mag je eventueel ook een beetje zeep gebruiken. Het liefst alcoholvrije, want alcohol zorgt voor uitdroging. Zorg er in beide gevallen voor dat je je navel en het gebied eromheen goed afdroogt.

Bron: Marie Claire & Good Housekeeping. Beeld: iStock