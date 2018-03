9 x hoe je lichaamstaal kan verraden dat je relatie dreigt te stranden

Jullie zijn al jaren samen en ja, je houdt nog steeds van hem. Maar: soms twijfel je. Zit er nog wel toekomst in jullie relatie?

Let eens op jullie lichaamstaal. Twee experts op het gebied van lichaamstaal kwamen erachter dat onderstaande signalen laten zien dat het einde van jullie relatie misschien wel in zicht is…

Als de koek op is

We weten het: misschien niet zo leuk om te lezen, maar wél heel nuttig. Want in een relatie zitten terwijl de koek stiekem op is, is voor niemand leuk. Wat je natuurlijk wel kunt doen is aan de hand van de signalen verbeteringen aanbrengen. Lees je mee?

1. Loopje

Zogenoemde ‘Power couples’ (denk: Kate en William) lopen op een natuurlijke, gestroomlijnde manier naast elkaar. Patti Wood, expert op het gebied van lichaamstaal zegt hierover: “Je kunt als stel het beste allebei over een denkbeeldige rechte lijn lopen als je naast elkaar loopt”. Loop je allebei totaal anders? Dan is er een kans dat jullie niet het allerbeste koppel zijn…

2. Afstand

Jullie nemen letterlijk (en daarmee ook figuurlijk) afstand van elkaar. In een restaurant gaan jullie niet meer gezellig naast elkaar zitten op het bankje, als je naast elkaar loopt is er afstand en ook thuis op de bank kiezen jullie je eigen plekje uit. De ideale afstand tot elkaar schijnt ongeveer tussen de 1 en 45 centimeter te zijn. Dat wordt opmeten!

3. Kijk elkaar in de ogen

De volgende keer dat je je partner zoent, doe je er goed aan hem eens goed in de ogen te kijken. Zie je grote of juist kleine pupillen? Pupillen die groter worden duiden op seksuele aantrekkingskracht. Je ogen zeggen alles!

4. Benen over elkaar

Kruist hij regelmatig zijn benen als jullie samen zijn? Of: doe jij dit (onbewust)? Dit schept een afstand en duidt op desinteresse van de ander.

5. Negeren

Wie de ander letterlijk de rug toekeert, de telefoon erop gooit voordat het gesprek echt afgerond is (of ondertussen duidelijk met andere dingen bezig is) geeft geen positieve signalen af.

6. Klopje op de rug

Natuurlijk, een bemoedigend klopje op de rug van een vriend, vriendin of collega kan hartstikke aardig overkomen. Maar: maak niet de fout om dit bij je partner te doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit gebaar metéén zorgt voor een verminderde seksuele spanning. En dat is weer niet goed voor een gezonde relatie.

7. Nek of keel aanraken

Raak je regelmatig je nek of je keel aan als je een (lastig) gesprek met je partner voert? Let er eens op, want dit duidt op het lastig uiten van je gevoelens, soms omdat je het gevoel hebt dat daar geen ruimte voor is.

8. Communiceren met je handen

Wie druk beweegt met zijn of haar handen tijdens een gesprek met een geliefde, geeft daarmee bepaalde signalen af. Je wil een punt maken, wat je versterkt door het maken van (hand)gebaren. Op zich niets mis mee, maar pas wel op: het kan opdringerig en zelfs wat agressief overkomen.

9. Handen op je heupen

Zet hij zijn handen op zijn heupen tijdens een gesprek? Alarmsignalen! Je laat met dit type lichaamstaal zien dat jij de baas bent en graag de touwtjes in handen hebt. Of, nog erger: dat je graag controle wil uitoefenen over je partner. Niet per se de basis van een gezonde relatie.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock