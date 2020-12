In een normale winter ligt een verkoudheid of griepje al op de loer, maar in tijden van het coronavirus houden we onze gezondheid nog eens extra goed in de gaten. Is de lichaamstemperatuur wat hoog? Zo weet je of je goed gemeten hebt en of er echt iets aan de hand kan zijn.

Temperatuur opmeten is niet zo heel ingewikkeld, maar toch zijn er wat dingen die je moet weten om zo betrouwbaar mogelijk te meten en om te kunnen beoordelen of jij (of een van jouw huisgenoten) iets onder de leden hebt of niet.

Koorts: welke lichaamstemperatuur?

Uit onderzoek van Braun en Wakefield Research is gebleken dat 73% van de ouders denkt dat een temperatuur hoger dan 37 graden geen goed teken is. 47% van de volwassenen zonder kinderen denkt daar ook zo over. Toch spreken we pas van koorts als de temperatuur 38 graden of hoger is. Wel heeft iedereen een andere ‘basis temperatuur’. 37 graden is de gemiddelde temperatuur, maar zeker niet de enige ‘normale’ temperatuur. De tijd van de dag, de menstruatiecyclus, fysieke activiteit en eten en drinken kunnen ook invloed hebben op hoe warm het lichaam is. Zo gaat bij iedereen de temperatuur in de loop van de dag omhoog. Het is daarom goed om erachter te komen wat jouw ‘basis temperatuur’ is. Houd bijvoorbeeld een paar dagen lang twee keer per dag bij wat jouw temperatuur is. Op deze manier kun je eerder en beter zien wanneer jouw temperatuur omhoog gaat ten opzichte van jouw normale temperatuur en er dus iets aan de hand kan zijn.