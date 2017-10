Het licht in de slaapkamer kan zorgen voor gewichtstoename en zo zit dat

Het is al langer bekend dat hoe lang je slaapt, effect kan hebben op je gewicht, maar nu blijkt het licht in je slaapkamer daar ook iets mee te maken te hebben.

Volgens onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt namelijk dat wanneer je je in de slaapkamer lang blootstelt aan blauw licht, dit kan leiden tot gewichtstoename. Het zogenaamde ‘bruine vet’ in ons lichaam is bij veel licht namelijk minder actief en het is juist dit vet dat ervoor zorgt dat je slanker wordt.

Honger

Door het licht blijft je lichaam ook actiever en door de aanmaak van verschillende stoffen kan dat weer zorgen voor een hongergevoel. Ga je dan eten, dan kan dat weer zorgen voor gewichtstoename. Ook slaap je met veel licht minder goed wat er weer voor kan zorgen dat de drang naar snoepen overdag groter is.

Blauw licht

En ja, het is juist blauw licht dat hiervoor zorgt. Dit licht zorgt dat er minder van het slaaphormoon melatonine aangemaakt wordt. Blauw licht kan van een lamp komen, maar vaker van een scherm van een computer, tablet of smartphone. Je kunt gerust het lampje op je nachtkastje aan laten, dit is vaak minder fel licht en ook vaak een andere kleur.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.