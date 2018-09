Liefdesverdriet? Zó kom je het snelste over je ex heen

Met een bak ijs op de bank, huilend naar een romantische komedie kijken is heerlijk als je liefdesverdriet hebt omdat je relatie net uit is. Echt helpen doet het helaas niet. Dít zou de snelste manier zijn om over je ex heen te komen.

Uit onderzoek dat door Journal of Experimental Psychology: General is gepubliceerd blijkt dat je vooral moet denken aan al zijn vervelende trekjes om over je ex heen te komen.

Strategie

Aan het onderzoek deden 24 mensen mee, die net uit een relatie van gemiddeld 2,5 jaar kwamen, maar eigenlijk nog steeds verliefd waren op hun ex-partner. Ze werden verdeeld in vier groepen en moesten ieder een andere strategie toepassen die hen zou helpen over hun liefdesverdriet heen te komen.

Irritaties

De eerste groep moest proberen te accepteren dat ze nog gevoelens hadden voor hun ex en dat dat niet erg is. De tweede groep moest alleen denken aan alle vervelende trekjes en irritaties van hun ex-partner en de derde groep moest juist afleiding zoeken en hun gedachten ergens anders op zetten. De laatste groep kreeg geen instructies en mocht doen wat zij dachten dat het beste was.

Minder goed in je vel

De groep die allemaal aan de negatieve dingen van hun ex-partner moest denken, waren sneller over hun ex heen dan de andere groepen. Helaas zaten ze wel wat minder goed in hun vel. De derde groep, die afleiding moest zoeken, zit daarentegen een stuk beter in hun vel. Alleen zijn zij nog niet over hun ex heen. Accepteren dat de relatie voorbij is en je nog steeds gevoelens voor diegene hebt, heeft geen effect op beide factoren.

Keuze

Je kunt er dus voor kiezen om alleen maar aan de vervelende trekjes van je ex-vriend te denken. Snurkte hij heel hard of ruimde hij nooit z’n rommel op? Alleen ga je je er niet per se beter door voelen helaas. De keuze is aan jou.

Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk: “Liefdesverdriet is een rouwproces”:

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock