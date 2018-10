Híer liegen we op datingssites het vaakst over

Als je single bent dan wil je natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. En we liegen dan ook gewoon als het ons handig lijkt.

Waar we dan het vaakst over liegen, op een datingssite? Je zou denken dat we er graag wat kilo’s afsnoepen… Maar het is niet eens gewicht.

Nee. We liegen nog vaker over onze leeftijd, blijkt. We doen dat volgens onderzoekers vooral omdat we extra leuk gevonden willen worden. Daarom passen we ook weleens onze interesses aan. Zo zeggen we dat we van koken en lezen houden, terwijl we dit misschien helemaal niet zo vaak doen. Maar toch willen we intelligent en charmant uit de hoek komen. Logisch, ook. Maar die leugentjes… Die zijn lastig.

Overigens geloven we nog altijd in online daten. Tinder is en blijft de populairste datingapp en zeker de helft van de gebruikers denkt daar ook de ware liefde te kunnen vinden.

Bron: HLN. Beeld: iStock