Waarom we liever sporten in een sportschool zonder mannen

Sportscholen waar geen mannen naar binnen mogen: ze lijken als paddestoelen uit de grond te schieten. Dat is niet zo gek, want er lijkt steeds meer animo te zij voor deze vrouwensportscholen.

In 2014 waren er in Nederland nog maar 11 sportscholen speciaal voor vrouwen, inmiddels zijn het er 28.

Advertentie

Ongemakkelijkheid

Een van de redenen waarom wij vrouwen liever naar sportscholen zonder mannen gaan zou ongemakkelijkheid zijn. Martin Pet, sportpsycholoog en trainer bij vitaliteitsbedrijf Lifeguard legt uit: “Eén van de belangrijkste redenen om te gaan sporten is je gezondheid. De aanwezigheid van mannen in een sportschool zorgt bij sommige vrouwen voor ongemakkelijkheid. Sporten op zich is al ongemakkelijk voor veel mensen. De aanwezigheid van mannen kan het zelfbewustzijn op dat ongemak vergroten. Dit kan ervaren worden als een drempel om te gaan. Het is dan fijn als deze drempels ontweken kunnen worden.”

Om hulp vragen

Squats doen terwijl er mannen naar je kont kijken, dat vinden vrouwen vaak een vervelend idee. In de sportschool willen vrouwen zich graag veilig en op hun gemak voelen. Mannen voelen zich sneller op hun gemak dan vrouwen. Volgens Martin hebben hormonale veranderingen bij vrouwen hier ook mee te maken. Denk aan ongesteldheid, zwangerschap of de overgang. Wanneer je last hebt van een van de kwalen die hierbij komen kijken, voel je je sneller op je gemak om hulp te vragen wanneer je met vrouwen onder elkaar bent.

Minder spiegels

Een ander ding waarin veel vrouwensportscholen verschillen van sportscholen waar ook mannen komen: er hangen vaak minder of geen spiegels. Volgens Martin helpt dat ook om je prettiger te voelen: “Rode wangen, het lichaam waar je niet gelukkig in bent, et cetera. Je wordt geconfronteerd met hoe mooi je zou wíllen zijn, maar je bent het nog niet. Wel is een spiegel goed om de uitvoering van je bewegingen te controleren, maar dit kun je ook doen door middel van een goede trainer of coach.”

Stelling: “Sportscholen moeten voor iedereen gratis zijn”



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock