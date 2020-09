De lift is niet coronaproof: ‘Druppeltjes blijven tientallen minuten hangen’

Kleine druppels kunnen tien tot twintig minuten blijven hangen in een lift bij normaal gebruik. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Amsterdam UMC.

Uit het onderzoek van de UvA-natuurkundigen prof. dr. Daniel Bonn en dr. Cees van Rijn blijkt ook dat als de deuren van de lift gesloten blijven, dit kan oplopen tot dertig minuten. Blijven de deuren altijd open? Dan is dit slechts enkele minuten.

Hoesten in een lift

Van die kleine druppels, die aerosolen worden genoemd, wordt steeds vaker gedacht dat ze een belangrijke rol spelen in de overdracht van het coronavirus. De onderzoekers zochten daarom uit hoe lang deze druppels blijven hangen in liften, wat belangrijk kan zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Hiervoor bootsten de onderzoekers een reeks van enkele hoesten na met behulp van een speciaal ontworpen spuitstuk om zo een gecontroleerde hoeveelheid druppels te kunnen verspreiden. Met een laser werden vervolgens de deeltjes in de lift opgelicht om de aantallen te kunnen tellen.