In dít geval kun je beter normale frisdrank drinken dan de light-versie

Vraag je je weleens af of het wel goed is om light frisdrank te drinken? We verklappen alvast dat uit onderzoek blijkt dat het helemaal prima is om ‘gewoon’ frisdrank te drinken in plaats van de zero of light-variant. Tenminste, als je tegelijkertijd koolhydraten eet.

Die ijskoude normale cola is júist beter om te drinken tijdens het eten van een koolhydraatrijke maaltijd. Dat blijkt uit een test die is uitgevoerd door de universiteit Yale. Wanneer je light dranken drinkt, krijgen de hersenen minder snel het signaal dat je verzadigd bent.