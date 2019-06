Zin in zoet? Kun je dan beter gewone frisdrank of light-frisdrank drinken?

We kennen allemaal de welbekende dip rond 4 uur, wanneer de trek naar zoete dingen ineens om de hoek komt kijken. Een glaasje fris is dan een heerlijke verfrissende oppepper. Maar stilt light-frisdrank deze cravings net zo goed als gewone suikerhoudende frisdrank?

Libelle ging in gesprek met het Voedingscentrum, om het antwoord op deze prangende vraag te achterhalen.

Advertentie

Light-frisdrank

Jasper de Vries is woordvoerder van het Voedingscentrum. Hij legt uit vaak gedacht wordt dat je juist méér honger krijgt van light-frisdrank, omdat je je lichaam als het ware fopt. “Bij proefdieren worden dit soort effecten wel gevonden, maar bij mensen is hier geen aanwijzing voor. In de meeste studies bij mensen wordt namelijk geen effect gevonden van zoetstoffen op glucose- of insulinegehaltes in het bloed”, verklaart hij.

Niet meer honger

Jasper vervolgt: “Ook lijken de hersenen niet op dezelfde manier te reageren op zoetstoffen en suiker. We zien dat je na het drinken van light-frisdrank later op de dag wel iets meer calorieën inneemt dan na frisdrank met suiker, maar dit is vergelijkbaar met het drinken van water. Kortom: het is niet waarschijnlijk dat je van de zoetstoffen in light-frisdrank juist honger krijgt.”

Overgewicht

Toch legt Jasper uit dat een glaasje prik niet écht een goed idee is, wanneer je zin hebt in een zoetere snack. “Dranken verzadigen minder dan vaste voedingsmiddelen. Het lichaam is niet goed in staat om calorieën die je met een drank binnenkrijgt te registreren. Je hebt minder snel door dat je veel energie binnenkrijgt”, legt Jasper uit. “Suikerhoudende dranken zorgen dan ook voor een hogere inname van calorieën en verhogen de kans op overgewicht.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Voedingscentrum, Volkskrant. Beeld: iStock