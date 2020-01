5 redenen waarom we het zo leuk vinden om lijstjes te lezen

Het feit dat jij hier nu op klikt, bewijst stiekem een beetje dat jij lijstjes ook leuk vindt om te lezen. Je bent niet de enige. Lijstjes zie je overal terugkomen. Zoveel tips voor dit en zoveel manieren voor dat. En nu: 5 redenen waarom iedereen zo van lijstjes houdt.

Lijstjes scheppen orde in de chaos

Wie geholpen wil worden met een vraag komt al snel uit bij een lijstje. Lekker helder. We krijgen immers de informatie in hapklare blokken. Maar omdat het tegenwoordig wel erg makkelijk is om aan informatie te komen, krijgt dat ook een keerzijde. In 2016 hield het Pew Research Center in Washington een onderzoek. 1 op de 5 gevraagden had zelfs een overdosis aan informatie! Maar daar zijn de lijstjes om ons te redden. “Een lijstje is een boei in een enorme zee van informatie”, zegt psycholinguïst Rein Cozijn van Tilburg University. “Ze zijn niet wetenschappelijk, en vaak zelfs willekeurig. Maar dat maakt niet uit.”

Ze geven ons een kick

Winnen! Wie houdt er niet van. Er komt een stofje genaamd dopamine vrij, en die geeft dat fijne gevoel. Als je door ‘deskundigen’ ofwel de mensen die het lijstje hebben samengesteld, wordt bevestigd dat jouw favoriete beautymerk tot het beste behoort, dan krijg je een kleine kick. Of als jij alle boeken hebt gelezen die het beste werden bevonden in het afgelopen jaar, dan krijg je kick na kick na kick. De dopamine schiet door je lichaam, en dat wil je natuurlijk niet missen. En daarom klik je.

Je krijgt er een compleet gevoel van

Na het lezen van een lijstje heb je het vaak het gevoel dat je helemaal op de hoogte bent. En dat geeft een idee van volledigheid waar we blij van worden.

Lijstjes maken je nieuwsgierig

Psycholoog George Loewenstein van Carnegie Mellon University schreef in 1994 al dat we nieuwsgierig worden op het moment dat we bewust zijn van het gat in onze kennis. Het gevoel dat er iets mist vinden we niet fijn, en de lijstjes spelen hier dan op in. Ze prikkelen met ‘5 manieren om je planten te laten groeien’. Zelf had je ook wel een paar ideeën, maar wat zijn die anderen? Wat ook erg goed werkt om de nieuwsgierigheid te prikkelen, is het presenteren van lijstjes in de omgekeerde volgorde. Dus de toppositie als laatste vertellen. Dat werkt heel goed, omdat lijstjes dan op verhaaltjes lijken. De spanning wordt opgebouwd naar een climax.

Ze bevestigen hetgeen we al weten

Voorkeur voor bevestiging is in de psychologie een bekend verschijnsel. We vinden het namelijk fijn om iets bevestigd te krijgen wat we eigenlijk al weten. Bij het lezen van een lijstje krijg je al snel die bevestiging. Zelfs al wist je 4 van de 10 punten niet, de overige 6 wist je wel! Het streelt de kennis die je had en dat geeft een goed gevoel.