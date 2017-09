Dít is waarom je lippenbalsem gevaarlijk kan zijn

Wie graag een balsem op de lippen smeert om droogte en scheurtjes te voorkomen kan beter opletten.

Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat sommige lippenbalsems gevaarlijk kunnen zijn.

Eng zeg

De consumentenorganisatie testte 21 lippenbalsems en vond in 15 daarvan schadelijke stoffen. Het gaat om de stofjes MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). Er wordt verondersteld dat deze stofjes kankerverwekkend kunnen zijn. MOSH kan gezwellen vormen in de lymfeklieren, lever en milt.

Duur

De stofjes zitten ook in andere cosmetica verwerkt, maar omdat lippenbalsem vaak ongemerkt wordt ingeslikt kan het in dit geval wat gevaarlijker zijn. Welke merken je dan beter kunt vermijden volgens de wetenschappers? Uit de test blijkt dat Labello, Yves Rocher en Maybelline de schadelijke stofjes bevatten. Ook duurdere merken zijn gesnapt, zoals Vichy, Neutrogena, Avène, Louis Widmer en La Roche-Posay.

Eten

Of je je gelijk zorgen moet maken? Nu kan het heus niet gelijk kwaad als je een klein likje van het spul per ongeluk inslikt. Je zou bijvoorbeeld een hele lippenbalsem moeten opeten voordat het echt schadelijk is. Toch pleiten onderzoekers voor meer duidelijkheid.

De volledige test is terug te vinden op de website van Test-Aankoop.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock