Je kent het wel, loop je lekker buiten en ineens begint het te hozen. Wat is in dat geval beter om te doen? Rustig doorwandelen, of toch even een sprintje trekken om te schuilen voor de regen?

We zeggen alvast: het ligt aan een heleboel verschillende factoren. Bijvoorbeeld of het aan het miezeren of stortregenen is, om maar wat te noemen. Wanneer het miezert, zijn druppels ongeveer 0,5 millimeter in doorsnee. Ter vergelijking: bij een flinke regenbui kunnen de druppels wel tot 6 millimeter groot zijn en dat is een aardig verschil.

Iets met borrelglaasjes

Nu is het zo, dat je over het algemeen natter wordt van een miezerbui dan van hele harde regen, al is dat misschien moeilijk te geloven. Een voorbeeld: wanneer je een borrelglaasje met een flinke plens water probeert te vullen, is de kans groot dat er meer water náást dan in het glaasje belandt. Als je het glaasje vervolgens héél langzaam vult, beetje bij beetje, dan kun je het glaasje met gemak tot de rand toe vullen. Misschien ontstaat er zelfs een beetje een bolling van water bovenop het glaasje, zonder dat deze overstroomt.

Zo werkt het ook met regen. Grote druppels komen van hoger in de lucht, waardoor ze harder naar beneden vallen en als het ware alle kanten uitspatten wanneer ze jou raken, waardoor eigenlijk maar een klein oppervlakte van de druppel jouw lichaam raakt. Miezer komt van minder ver, namelijk uit lager hangende wolken en dwarrelt in alle rust in z’n geheel over jou heen. Daar word je dus over het algemeen natter van.

Wandelen of rennen?

Maar dan nu de hamvraag: word je natter als je rustig wandelt, omdat het langer duurt tot je op je bestemming bent, of ben je juist extra doorweekt als je rent, omdat je meer druppels vangt?

Het antwoord is helaas niet zo simpel. Er spelen namelijk ontzettend veel factoren een rol: hoe hard het regent, jouw omvang, de omvang van de druppel, de afstand tot je schuilplek, of je in het bos wandelt of in de stad en ga zo maar door.

Niet voor slanke mensen

Aan de BBC vertelt onderzoeker Franco Bocci dat het normaal gezien beter is om hard te lopen of fietsen door de regen. “Zo snel als je kan. Tenzij je heel dun bent, dan is de hoogste snelheid die je kunt halen niet voldoende.” Voor hele slanke mensen is er een andere ‘ideale’ snelheid dan zo hard mogelijk rennen, maar ook die is weer afhankelijk van de bovenstaande factoren en dus voor iedereen verschillend.

Een echt eenduidig antwoord is er dus helaas niet, al neigt de wetenschap dus naar zo hard mogelijk sprinten. Het verschil in natheid is echter zo ontzettend klein, dat het niet heel veel uitmaakt. Doe dus vooral wat jij het fijnste vindt.

