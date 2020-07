Zo bestrijdt Nederland een eventuele tweede corona-piek

Op dit moment zijn in verschillende Europese landen steden opnieuw in lockdown wegens stijgende coronacijfers. Is Nederland klaar voor een eventuele tweede piek en behoort het sluiten van delen van het land dan ook hier tot de mogelijkheden?

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, laat weten dat Nederland klaar is voor een tweede golf, maar plannen voor regionale lockdowns zijn er niet.

Allerlaatste stap

“We zijn klaar voor nieuwe situaties. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan de laatste 4 maanden. We zijn nu beter voorbereid”, laat Hubert Bruls weten. Een stad of regio op slot doen kan, maar dat zal niet snel gebeuren. Dat wordt gezien als de allerlaatste stap: “Je kunt mensen alleen verplichten zich te isoleren bij een besmetting. Een bedrijf of een tehuis kun je afsluiten. Dat is overzichtelijk, maar echt lokaal maatregelen opleggen is moeilijk.”