Longarts legt uit: waarom is een corona-longontsteking erger dan een normale?

Een longontsteking kan heftig zijn, maar een corona-longontsteking is nog een stuk gevaarlijker. Waar komt dat door?

Als je besmet bent geraakt met het coronavirus, moet je veel hoesten, heb je hoge koorts, last van kortademigheid en voel je pijn op de borst. Ook kun je een longontsteking oplopen. Maar waarom is een corona-longontsteking gevaarlijker dan een normale longontsteking?

Ons ademhalingsstelsel bestaat uit 2 delen, namelijk de luchtwegen, ook wel de bronchiën genoemd, en de longen zelf. In de longen liggen de longblaasjes, die zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en afvalstoffen. De luchtwegen zorgen dat de zuurstof die je inademt bij de luchtblaasjes terechtkomt en de afvalstoffen weer uitgeademd worden.

Wanneer je luchtwegen ontstoken raken, dan heb je last van een luchtweginfectie of bronchitis. Het slijmvlies van je luchtwegen zwelt dan op en hierdoor wordt er meer slijm aangemaakt. Door het slijm ga je hoesten en het opzwellen kan zorgen voor benauwdheid. Zo’n ontsteking ontstaat vaak als je verkouden bent of de griep hebt.

Zuurstof

Maar het kan dus ook ontstaan als je besmet bent geraakt met het coronavirus. In dat geval is het nog een stuk ernstiger. Door zo’n besmetting moet je veel hoesten en krijg je last van kortademigheid en koorts. Dit is vervelend, maar ze worden nog veel erger als er ook een (virale) longontsteking volgt. Niet alleen je luchtwegen, maar ook je longblaasjes raken ontstoken. Hierdoor heb je extra zuurstof nodig.

Immuunsysteem

Normaal gesproken kan een longontsteking behandeld worden met antibiotica, maar bij een corona-longontsteking is dat niet het geval. In dit geval draait het vooral om je eigen immuunsysteem. Is je immuunsysteem niet zo sterk, zoals bij ouderen of kwetsbare doelgroepen, dan kun je ernstig ziek raken. Bovendien is er maar heel weinig bekend over het nieuwe virus.

Dat is precies de reden waarom het zo belangrijk is om te voorkomen dat je anderen besmet. Jij kunt misschien een sterk immuunsysteem hebben en weinig klachten ervaren, maar je kunt in dat geval anderen met een minder sterk immuunsysteem wel besmetten. Blijf dus zoveel mogelijk thuis, was je handen goed, schud geen handen en hoest en nies in je elleboog.

Ernstigere ziekte bij #COVID19 ontstaat als niet alleen bronchitis ontstaat, maar ook een (virale) longontsteking. Pas bij longontsteking zie je afwijkingen op de longfoto of -scan. In de longen vindt gaswisseling plaats en indien verstoord, kan er benauwdheid optreden. — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

Bron: RIVM, Volkskrant. Beeld: iStock