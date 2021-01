Sommige coronapatiënten lopen blijvende longschade op, vaak in de vorm van littekens. Littekens op de longen wordt ook wel fibrose genoemd. Wanneer je fibrose oploopt, wordt de zuurstofopname minder. Minder zuurstof in je longen, betekent ook minder zuurstof naar de rest van je lichaam. Dit kan leiden tot kortademigheid en snellere vermoeidheid na inspanning.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de longen van coronapatiënten er héél slecht uitzien. “De longen van iemand die besmet raakte met het coronavirus zien er slechter uit dan die van rokers”, schrijft de traumachirurg op Twitter. En het gekke is dat sommige patiënten zich gewoon goed voelen op het moment dat zo’n foto werd gemaakt. “Maar dat betekent niet dat ze later geen problemen kunnen ondervinden.”

Texas doctor @BKendallMD tells me “post-COVID” lungs are worse than any smokers lungs she has ever seen. And it’s a trend she is witnessing in current and recovered patients. Our story tonight on @NewsNationNow .

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.

And they collapse. And they clot off.

And the shortness of breath lingers on… & on… & on.

— Brittany Bankhead-Kendall MD (@BKendallMD) January 4, 2021