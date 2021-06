Wat gebeurt er bij jou in de slaapkamer? In de rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week met een lezeres over haar sexleven. Deze week vertelt Sandra (38) over haar sexleven. “Of hij ook masturbeert durf ik niet te zeggen.”

Sandra: “Twee weken geleden waren de kinderen een nachtje uit logeren. En dus moest het gebeuren. Het begon er al mee dat hij veel te snel wilde gaan. We waren voor mijn gevoel nog aan het opwarmen, toen hij al testte of ik er klaar voor was. Toen bleek van niet ging hij weer veel te langzaam. Heel irritant. Uiteindelijk stopte hij omdat ik er volgens hem niet echt bij was. Was ook zo. Deels door de druk van het moment, maar ook door de gebrekkige communicatie. Veel verder dan kreunen als ik het fijn vind en daarmee stoppen als het niet meer lekker is, kom ik vaak niet. Na 17 jaar heb ik blijkbaar nog steeds schroom om echt te zeggen wat ik wil.

Gelukkig hebben we dit soort akkefietjes niet vaak en als we ze hebben, komt het meestal wel goed. Zo ook dit keer. Ik zette me over mijn schroom heen en vroeg hem op me te komen liggen. Toen werd het weer fijn, vooral toen we eenmaal in ons favoriete standje lagen.

Ik vind het ergens wel gek dat we elkaar soms nog steeds zo moeilijk begrijpen op dit vlak, maar het is ook een goed teken dat het nog steeds nodig is om te communiceren. Dat betekent dat we het tenminste nog doen en dat we variëren. Als je twee keer per week aap-noot-mies doet, heb je na 17 jaar denk ik geen woorden meer nodig.

Porno

Overigens doen wij het geen twee keer per week hoor. Gemiddeld eens per week ga ik ’s ochtends bovenop hem zitten of eindigt een lepeltjelepeltje-knuffel in een vluggertje. Ik kom tijdens dat soort ochtenden niet klaar, maar ze zijn we wel erg dierbaar. De emotionele en fysieke nabijheid heb ik echt nodig.

In de avonden doen we het eigenlijk nooit, omdat hij pas tegen half twee naar bed komt, dan slaap ik al uren. Ik probeer hem vaak wel eerder mee te krijgen, maar eindig bijna altijd alleen in bed en dan masturbeer ik. Ik bespreek dat niet met mijn man, maar soms vergeet ik wel eens een speeltje op te ruimen dus hij weet dat ik het doe. Of hij ook masturbeert durf ik niet te zeggen. Ik denk van wel, maar vast niet zo vaak als ik. Ik probeer te minderen, omdat ik het idee heb dat ik van al die porno en vibrators steeds ongevoeliger reageer op ‘echte sex’.

Vonken

In al die jaren ben ik een paar keer verliefd geweest op een ander. Drie keer heb ik met een ander gezoend en knapte ik daarvan meteen af. Mijn man kan heerlijk zoenen en we zijn zo goed op elkaar ingespeeld, daar kan een ander echt niet aan tippen. Ik denk ook dat ik niet zozeer verliefd was op die mannen, maar vooral op de extra aandacht die ik op die momenten thuis misschien te weinig kreeg. Met een man sprongen er wel vonken over. Daar schrok ik van. Het heeft zeker een half jaar geduurd en stopte pas toen ik afstand nam. Ik realiseerde me dat ik vooral behoefte had aan beweging en vooruitgang in mijn eigen relatie.

Ik heb thuis nooit verteld over die andere mannen. Dat zou wel helpen tegen mijn eigen schuldgevoel, maar mijn man alleen maar onnodig veel pijn doen. Wel klaag ik regelmatig dat ik meer aandacht wil, maar hij gaat nu eenmaal graag laat naar bed zegt hij. Hij heeft die tijd voor zichzelf nodig, vooral sinds we kinderen hebben. Daarvoor gingen we wel vaker tegelijk naar bed en namen we er meer tijd voor. Nu gebeurt dat eigenlijk alleen op vakanties en tijdens de avonden dat de kinderen weg zijn. Zo één keer per maand. Dat is voor mij te weinig.

Spannende dingen

Ik heb voorgesteld om tijd voor ons samen in de agenda te plannen, maar dat vindt hij te gekunsteld. Snap ik ook wel, maar ik zou er toch voor tekenen. Het hoeft echt niet altijd groots en meeslepend te zijn, maar als je het vaker doet, raak je ook beter op elkaar ingespeeld en wordt het makkelijker om spannende dingen te doen. Ik merk dat ik daar af en toe gewoon behoefte aan heb. Het is dubbel: ik wil me veilig en vertrouwd voelen, maar ik wil ook spanning.

Inmiddels weet ik: Als ik op zoek ga naar aandacht van mannen, heb ik meer prikkels in mijn leven nodig. Overigens hoeft dat niet eens op het gebied van sex te zijn. Ik ben nu begonnen met boksen bijvoorbeeld, ook even helemaal uit mijn comfort zone. De instructeur is trouwens wel een knappe man, maar dat is puur toeval.”

Om privacyredenen zijn de namen in deze rubriek gefingeerd.

Wil je ook je slaapkamergeheim delen – anoniem? Stuur dan een e-mailtje naar onlineredactie@libelle.nl.

