Libelle Legt Uit: is een longontsteking besmettelijk?

Tijdens het griepseizoen ligt een longontsteking al snel op de loer. Een vervelende ziekte waar je je erg beroerd door kunt voelen. Maar is een longontsteking eigenlijk besmettelijk?

Per jaar krijgen ruim 250.000 mensen in Nederland een longontsteking. Gelukkig heeft dit meestal geen ernstige gevolgen. Toch moet je wel goed oppassen.

Bacterie

Wanneer je inademt, gaat de lucht via je luchtpijp en de kleine vertakkingen van je longen naar de longblaasjes. Daar neemt je lichaam zuurstof op. Maar bij een longontsteking zijn deze kleine vertakkingen van de longen en de longblaasjes diep in je longen ontstoken. Dit wordt meestal door een bacterie veroorzaakt.

De bacterie komt je lichaam binnen als je inademt. Het lichaam wil de bacterie opruimen en reageert hierop met een ontsteking. De slijmvliezen zwellen op en er ontstaat meer slijm in de longen. Zuurstof kan dan moeilijker worden opgenomen, waardoor je moeite hebt met ademen. Ook kun je plotseling erg benauwd worden. Dit kan angstig zijn en sommigen raken in paniek, waardoor het benauwde gevoel erger wordt.

Tuberculose

Het slijm en de irritatie in de longen zorgen er ook voor dat je gaat hoesten. Dit kan misschien een beetje pijn doen, maar hoesten is wel goed, want zo verdwijnt de bacterie uit het lichaam. Hoe bacteriën precies worden overgebracht is nog niet helemaal duidelijk, maar doktoren weten wel dat ze een stuk minder besmettelijk zijn dan virussen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jij het ook krijgt als je in de buurt komt van iemand met een longontsteking.

Toch bestaat er wel een vorm van longontsteking die besmettelijk is, namelijk tuberculose (tbc). Tuberculose wordt meestal overgedragen via de lucht door een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose. Door het hoesten komen de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving. Deze druppeltjes kunnen dan bij inademing in de longblaasjes van iemand anders terecht komen. In Nederland komt deze ziekte gelukkig nog maar zeer zelden voor.

Griep of verkoudheid

Toch is het niet echt verstandig om veel tijd door te brengen met iemand met een longontsteking. Je hoeft je misschien niet gelijk zorgen te maken over de longontsteking, maar de kans is groot dat die persoon eerst griep of verkoudheid te pakken had. Die bacterie of virus is daarentegen wél besmettelijk. En een virus kan je luchtwegen en longen een stuk gevoeliger maken, waardoor ze bacteriën minder goed kunnen afweren en een longontsteking dus tóch al snel op de loer ligt. Pas dus goed op jezelf!

Bron: Longfonds, RIVM.