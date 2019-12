Tijdens de jaarwisseling is het in de meeste huishoudens vaste prik om naar buiten te gaan met een glas champagne. Niet alleen om te proosten met de buren, maar ook om naar het vuurwerk te kijken. Toch is dat voor longpatiënten zeer af te raden.

Het heeft alles te maken met de grote hoeveelheid fijnstof die al dat siervuurwerk produceert.

Fijnstof

Siervuurwerk heet niet voor niets siervuurwerk en ziet er dan ook prachtig uit. Maar het schouwspel brengt niet alleen vreugde met zich mee. Want de fijnstof in de lucht is door al het vuurwerk gemiddeld zo’n 40 keer hoger dan normaal. Het is maar tijdelijk, maar toch heeft deze fijnstof nadelige gevolgen voor longpatiënten.

Hoeveelheid

Hoeveel fijnstof er precies in de lucht hangt, is per locatie verschillend. Vanzelfsprekend is de hoeveelheid vele malen hoger in de Randstad of andere drukke en grote steden. Ook mist of een avond zonder wind kunnen ervoor zorgen dat de fijnstof in grotere hoeveelheden in de lucht blijft hangen.

Schadelijk

“Fijnstof heb je in allerlei gradaties: van grotere deeltjes tot ultrafijne fijnstof. Juist die laatste categorie is waarschijnlijk nog schadelijker dan de grotere deeltjes”, legt longarts Niels Patberg uit aan Isala. “Deze piepkleine deeltjes dringen door de slijmlaag van de longen heen en komen in de cellen en de bloedbaan terecht, waar ze mogelijk schade kunnen aanrichten aan hart- en bloedvaten en het centraal zenuwstelsel”, verklaart hij.

Advies

Voor gezonde mensen is dit al niet bevordelijk, maar longpatiënten kunnen echt last krijgen, legt Niels uit. “Heb je al gevoelige luchtwegen, dan kun je tijdens de jaarwisseling beter binnenblijven en ramen, deuren en ventilatieroosters dichthouden”, adviseert de longarts. “Hopelijk waait het tijdens oudejaarsnacht een beetje of zorgt een regenbuitje ervoor dat de lucht weer geklaard wordt.”

Bron: Margriet. Beeld: iStock